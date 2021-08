Diversi punti di vista indicano prospettive incerte per l’economia del Regno Unito

Share it

La maggior parte dei meteorologi giovedì ha potuto vantarsi della propria accuratezza nel prevedere che l’economia del Regno Unito crescerà del 4,8% nel 2019. Secondo quartoTuttavia, a causa delle diverse opinioni sulla seconda metà del 2021, molte meno persone possono guardare indietro a quest’anno con un record perfetto.

Sotto i titoli della prima stima dei conti nazionali, le statistiche diffuse dall’Ufficio nazionale di statistica hanno aiutato ottimisti e pessimisti.

Ci sono prove che i migliori giorni di ripresa sono passati e la rapida crescita nel secondo trimestre mostra cosa potrebbe accadere dopo che il Covid-19 si sarà attenuato.

Sebbene nel secondo trimestre il PIL sia stato inferiore del 4,4% rispetto al picco pre-pandemia nel quarto trimestre del 2019, la maggior parte degli economisti ritiene che l’economia riprenderà le perdite di produzione causate dalla pandemia nel quarto trimestre di quest’anno.

Ma questo renderà ancora gli standard di vita inferiori di circa il 3% rispetto alle attese alla fine del 2021 prima dell’epidemia di coronavirus.

Per gli ottimisti, il fattore più importante nei dati potrebbe essere che i consumi delle famiglie hanno rappresentato 4,1 punti percentuali della crescita del PIL del 4,8% nel secondo trimestre. Poiché il consumo è ancora del 7,3% al di sotto del picco del 2019, questi dati indicano che le persone hanno ancora spazio per ridurre i risparmi e sprecare ulteriormente denaro nella seconda metà dell’anno.

C’è più spazio per la ripresa degli investimenti delle imprese, ma questo dipenderà dalla fiducia della società nelle prospettive economiche più ampie.

Alan Monks, un economista britannico di JP Morgan Chase, ha affermato che in generale, la tendenza di fondo nel secondo trimestre ha confermato che la ripresa economica britannica è stata “forte e c’è molto spazio per il follow-up”.

Ma Monks e altri economisti hanno avvertito che la variante Delta Coronavirus sembrava indebolire la fiducia dei consumatori a luglio, riducendo la probabilità di una continua ripresa nella seconda metà dell’anno, allentando così qualsiasi ottimismo.

Anche i consumi pubblici superiori al livello di fine 2019 mostrano rischi al ribasso Ricco Sunak, Il Cancelliere dello Scacchiere, determinato a ridurre la spesa dopo due anni di lotta antincendio legata alla crisi.

Philip Rush, fondatore della società di consulenza Heteronomics, ha affermato che l’importanza dei servizi orientati al consumatore nel secondo trimestre è di cattivo auspicio per i prossimi mesi e ha accusato la Banca d’Inghilterra nelle sue previsioni di agosto: “Estremamente ottimista”.

“Le prenotazioni dei ristoranti e i tassi di vaccinazione sono diminuiti a luglio”, ha sottolineato Rush, aggiungendo che “la maggior parte delle altre industrie è appena uscita zoppicando dalla crisi ancora”.

Anche altri economisti sono cauti nel prevedere gli utili futuri nel secondo trimestre. Rob Wood, economista britannico della Bank of America, ha affermato che mantenere la crescita diventerà più difficile dopo aver colmato i quattro quinti del divario creato nella crisi. Ha detto: “I principali vantaggi della riapertura sono passati e la politica cambierà presto da un vento favorevole a un vento contrario”.

Secondo il National Bureau of Statistics del Regno Unito, ci sono ragioni tecniche per essere più ottimisti sulla crescita nei prossimi mesi, poiché stranezze insolite inibiscono alcuni elementi dei dati di giugno.

La produzione dei settori minerario ed estrattivo, compreso il North Sea Oil, è diminuita dell’11,9% nel solo giugno, trascinando l’intero settore produttivo dello 0,7%. Secondo l’agenzia di statistica, ciò è stato causato dalla chiusura temporanea delle piattaforme petrolifere per manutenzione, portando la produzione mensile di petrolio del Mare del Nord al livello più basso dal record mensile del 1997.

Kallum Pickering, economista britannico della Berenberg Bank, ha evidenziato altre caratteristiche specifiche del Regno Unito di queste cifre, soprattutto in termini di misurazione del settore pubblico, poiché le scuole sono state completamente riaperte, le visite agli studi medici di medicina generale sono aumentate e gli appuntamenti ospedalieri sono cresciuti rapidamente. , Gli standard di misurazione del settore pubblico stanno migliorando rapidamente. Molti altri paesi non hanno registrato la produzione del settore pubblico in questo modo.Pickering ha affermato che rispetto ad altre economie comparabili, l’impatto sta “amplificando il ciclo economico del Regno Unito”.

“Il Regno Unito ha subito un calo superiore alla media durante il blocco e poi si è ripreso in tempi relativamente brevi”, ha affermato.

Guardando al futuro, i calcoli del Financial Times indicano che l’economia britannica acquisirà un notevole slancio nel terzo trimestre. Anche se il livello di produzione di giugno non è migliorato nei prossimi tre mesi, i dati trimestrali mostreranno un aumento dello 0,8%.

Naturalmente, questo non colmerà il divario residuo con i livelli di produzione pre-pandemia. Per raggiungere questo obiettivo entro ottobre, l’economia deve crescere dello 0,7% al mese, leggermente superiore al tasso di crescita di maggio, ma ben al di sotto dell’1% di giugno. Se soddisfa le aspettative della maggior parte degli economisti e recupera il terreno perduto entro la fine del 2021, dovrà raggiungere solo una crescita mensile dello 0,4% per il resto dell’anno.

Hande Küçük, vicedirettore dell’Istituto nazionale di economia e ricerca sociale, ha dichiarato di aspettarsi che l’economia intraprenda un percorso più veloce, almeno nel terzo trimestre, con una crescita “nell’ipotesi di 19 casi di Covid-19 e cancellazione di ogni limite interno”.

Da allora, ha aggiunto che quanti danni a lungo termine ha causato la pandemia e come risolvere la disuguaglianza causata dal virus diventeranno la questione più importante.

Le risposte a queste domande non sono ancora note, ma quando Sunak prenderà decisioni di spesa pubblica a lungo termine sulla base delle previsioni di medio termine dell’Ufficio per la responsabilità di bilancio a fine ottobre, la caduta sarà di vitale importanza.