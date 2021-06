Diversi trading desk delle banche di investimento

Un dipartimento dell’investment banking è chiamato trading desk. A seconda della banca di investimento, Trading desk Può essere diviso dal mercato.I quattro settori principali sono valuta estera o Cambio estero, reddito stabile, azione, con merceCiascuno di questi settori può essere ulteriormente suddiviso. Ad esempio, il reddito fisso è una categoria molto ampia in grado di gestire qualsiasi cosa, dai titoli del Tesoro statunitensi ultra sicuri alle obbligazioni societarie ultra rischiose e di bassa qualità (note anche come obbligazioni spazzatura). Le banche di investimento più grandi possono suddividere le loro divisioni commerciali per concentrarsi su categorie più piccole all’interno di queste divisioni principali.

Punti chiave Il trading desk è un’area designata di una banca, società di investimento o trading floor, dedicata alla vendita e all’acquisto di specifiche tipologie di prodotti.

Molte istituzioni hanno banchi di negoziazione separati per i mercati valutari, obbligazionari, delle materie prime e azionari. Alcune istituzioni possono segmentare ulteriormente mercati diversi.

La Fed ha anche un trading desk per la negoziazione di titoli per stabilizzare il mercato.

Lo sportello di cambio o di cambio è il trading desk più comune perché il mercato globale dei cambi è molto più grande del mercato azionario o delle materie prime.

Non confondere il trading desk con il trading desk dell’agenzia, che viene utilizzato per acquistare l’accesso al pubblico per la pubblicità.

Vantaggi del trading desk

I trading desk specializzati consentono alle società di investimento di separare diversi tipi di attività e mercati, molti dei quali sono negoziati secondo regole diverse e richiedono certificazioni diverse.Ad esempio, i commercianti di materie prime devono ottenere licenze e registrazioni dalla National Futures Association e dalla US Commodity Futures Trading Commission. Requisiti per l’esame e la licenzaLa separazione tra il banco di negoziazione di azioni e il banco di negoziazione delle materie prime consente di negoziare i due asset con il minimo attrito tra i diversi trader.

Banco di trading Forex

Ogni grande banca di investimento ha una qualche forma di trading desk di valuta estera. Il mercato dei cambi è il più grande mercato del mondo, fa impallidire le azioni e il reddito fisso. La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) stima che le transazioni in valuta estera siano in media di 6,6 trilioni di dollari al giorno.

La maggior parte delle transazioni viene completata da investitori istituzionali come le banche di investimento. I trader sono attratti dal trading in valuta estera perché ha un alto grado di liquidità, il che significa che possono detenere un gran numero di posizioni ed entrare e uscire facilmente dalle posizioni di trading.

I contratti di cambio sono quotati in coppie di valute. Ad esempio, i trader scommettono se il dollaro USA aumenterà o diminuirà rispetto allo yen giapponese (USD/JPY). Il dollaro USA è la valuta più scambiata, rappresentando circa l’88% delle transazioni in valuta estera; segue l’euro, e poi lo yen. I trader sul trading desk di valuta estera sono solitamente Tasso di cambio a pronti Contratti di cambio.

mancia Quasi tutte le banche hanno un desk di negoziazione dei cambi, perché il mercato dei cambi è il più grande mercato del mondo.

Desk di trading a reddito fisso

Il reddito fisso si riferisce generalmente a tutto ciò che ha una fonte di reddito, dai titoli di stato (come i buoni del Tesoro degli Stati Uniti) alle obbligazioni societarie. Un credit default swap (CDS) è un derivato che può garantire che l’emittente di obbligazioni societarie o debito sovrano non sia inadempiente e possa essere negoziato su una piattaforma di trading a reddito fisso.

A volte, le banche di investimento suddividono le loro divisioni di negoziazione a reddito fisso, quindi la negoziazione della divisione dei derivati ​​di CDS è diversa dalle divisioni di negoziazione dei buoni del Tesoro statunitensi a basso rischio o dalle divisioni di negoziazione delle obbligazioni di qualità inferiore di società a più alto rischio, note anche come obbligazione spazzatura Separato dallo sportello per la negoziazione di obbligazioni societarie di livello superiore. Il debito emesso dai paesi sviluppati può anche essere negoziato su uno sportello diverso da quello che gestisce il debito sovrano dei paesi in via di sviluppo.

azione

Il desk di trading azionario di una banca di investimento può coprire qualsiasi cosa, dalla vendita di azioni o dal trading al trading di derivati ​​azionari e al trading di opzioni esotiche. Gli operatori di vendita al banco di negoziazione di azioni utilizzano le informazioni dai rapporti degli analisti di ricerca per cercare di generare idee di vendita tra i loro clienti.

Il trading desk riceve commissioni dalle transazioni effettuate attraverso di esso. I trader del desk vendite di azioni eseguono gli ordini di trading per i clienti. Generalmente, i trading desk si dividono in quelli che eseguono operazioni per clienti istituzionali e quelli che stabiliscono operazioni per clienti hedge fund.

merce

Le materie prime possono variare da materie prime dure come petrolio greggio, oro e argento a materie prime morbide compresi prodotti agricoli come cacao, caffè, soia, riso, grano e mais. La differenza principale tra i due è che i prodotti morbidi hanno una durata di conservazione più breve, mentre i prodotti duri hanno una durata di conservazione molto più lunga. Gli sportelli di negoziazione delle materie prime delle banche di investimento possono essere suddivisi in contatori indipendenti per le materie prime dure e le materie prime morbide, ma possono essere ulteriormente suddivisi in base al volume delle transazioni completate dalle banche.Alcune banche hanno sportelli di negoziazione dedicati a materie prime specifiche (come il petrolio greggio).

La transazione può passare Trading di futures O il commercio a pronti. Le transazioni spot vengono eseguite quando i prezzi delle materie prime e la consegna si verificano poco dopo il completamento del contratto. Nel trading di futures, il prezzo viene concordato immediatamente, ma la consegna avviene in un momento futuro.

Le transazioni sono condotte per conto di hedgers o speculatori. Le siepi sono di solito grandi organizzazioni commerciali che vogliono coprire i prezzi delle materie prime che usano nella loro attività. Ad esempio, una compagnia aerea potrebbe voler coprire il prezzo del petrolio utilizzato in futuro, o un agricoltore potrebbe voler coprire il prezzo del grano che può essere consegnato nei prossimi mesi.

Linea di fondo

Il trading desk rappresenta diversi dipartimenti di banche di investimento, hedge fund o altre istituzioni finanziarie. Poiché ogni mercato ha prodotti e requisiti diversi, un trading desk separato consente ai trader di ottimizzare le proprie strategie di investimento.

Domande frequenti di Trading Desk

Qual è il trading desk della Fed?

Il trading desk del mercato aperto della Federal Reserve è il trading desk che negozia titoli per conto della Federal Reserve Bank di New York come parte degli sforzi della Federal Reserve per controllare l’inflazione e i tassi di interesse. Attualmente, il portafoglio di investimenti della Fed comprende titoli del Tesoro USA, Titoli garantiti da ipoteca, Debito bancario e Contratto di riacquisto.

Che cos’è un trading desk offshore?

Il trading desk offshore è un’area dedicata al trading nei mercati e negli scambi internazionali, solitamente materie prime o Ricevuta di deposito.

Che cos’è un trading desk pubblicitario?

Il trading desk pubblicitario o il trading desk dell’agenzia è una piattaforma software o un altro servizio utilizzato per l’acquisto e la vendita Pubblicità programmaticaOltre a fare offerte per gli spazi pubblicitari, il trading desk dell’agenzia monitora anche i risultati e fornisce approfondimenti sul pubblico, consentendo agli inserzionisti di pianificare e ottimizzare le campagne future.