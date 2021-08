Dividendi globali 2021 vicini ai livelli pre-pandemia: rapporto Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: in questa illustrazione fotografica scattata il 16 novembre 2014, banconote da un dollaro USA vengono soffiate vicino a Siviglia, la capitale dell’Andalusia. REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo



Stefano Rabdo

MILANO (Reuters)-Janus Henderson ha dichiarato in un rapporto pubblicato lunedì che i dividendi globali di quest’anno dovrebbero aumentare a $ 1,39 trilioni, leggermente più alti delle stime precedenti, riflettendo una ripresa dei dividendi della società più forte del previsto.

La sua ultima stima è di 2,2 punti percentuali in più rispetto alle stime precedenti e solo del 3% in meno rispetto al picco pre-pandemia.

A causa delle restrizioni normative e delle pressioni del governo per limitare i pagamenti, i pagamenti dei dividendi della società agli azionisti sono diminuiti lo scorso anno sullo sfondo della crisi COVID.

Tuttavia, i dati del Global Dividend Index della società di gestione degli investimenti mostrano che è attualmente in forte ripresa, con un tasso di crescita complessivo del 26,3% nel secondo trimestre.

La crescita di base, rettificata per dividendi speciali, variazioni valutarie, effetti temporali e variazioni dell’indice, è stata dell’11,2%. Su base annua, il tasso di crescita nel 2021 dovrebbe essere del 10,7%, che equivale a un potenziale rimbalzo dell’8,5%.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmvjoorqbpr/Pasted%20image%201629445753334.png

Secondo il rapporto, i dividendi delle società che hanno riavviato i pagamenti sono stati pari a 33,3 miliardi di dollari, pari a tre quarti dell’aumento di base nel secondo trimestre.

“I dividendi globali totali potrebbero tornare ai livelli pre-pandemia entro i prossimi 12 mesi”, ha dichiarato Jane Shoemake, gestore del portafoglio clienti di Janus Henderson per il team di reddito azionario globale.

Ha aggiunto che mentre i responsabili delle politiche continuano a fornire sostegno fiscale e monetario all’economia, l’attuale ripresa “non sarà ostacolata dalla debolezza del sistema bancario com’era dopo la crisi finanziaria globale di dieci anni fa”.

Le restrizioni sui dividendi bancari hanno avuto un impatto importante nel 2020, poiché i finanziatori hanno rappresentato la metà del calo dei dividendi globali, ma da allora le restrizioni sono state revocate.

All’inizio di agosto, le banche europee hanno annunciato che avrebbero pagato agli azionisti miliardi di euro.Questi includono ING Group (AS:) NV e Intesa Sanpaolo (OTC:), l’acconto sul dividendo sarà discusso con i regolatori.

Allo stesso tempo, le banche dell’UE hanno beneficiato della buona performance delle autorità di regolamentazione bancaria della regione negli stress test.

Tra la Bank of England, dopo che la Bank of England ha annullato le sue restanti misure di contenimento della pandemia a metà luglio, HSBC ha ripreso il pagamento dei dividendi, indicando che aumenterà il suo dividendo in futuro.

Dopo un’ondata di cancellazioni e sospensioni lo scorso anno, l’Europa è in costante ripresa.

Il rapporto Janus Henderson affermava che, allo stesso tempo, la società ha continuato a pagare durante il primo anno della pandemia negli Stati Uniti e in Canada.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlggdqapb/Pasted%20image%201629445888516.png

Il rapporto mostra anche che l’aumento dei prezzi delle materie prime ha aumentato la spesa delle società minerarie e che i beni voluttuari industriali e di consumo hanno registrato un forte rimbalzo.

I settori difensivi come le telecomunicazioni, il cibo, la vendita al dettaglio di generi alimentari, i prodotti per la casa, il tabacco e i prodotti farmaceutici hanno bassi tassi di crescita a una cifra.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movannlbbpa/Pasted%20image%201629446009489.png