DocuSign sale, Yext scende: cos’altro accadrà al mercato azionario venerdì?

scorta indebolito Prima dell’apertura del mercato di venerdì, il numero di nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti ad agosto era inferiore al previsto.

futures

Dow Jones Industrial Average

Giù di 5 punti percentuali, o meno dello 0,1%, mentre

Indice Standard & Poor’s 500

insieme a

Indice composito Nasdaq

I future sono aumentati dello 0,1%. I futures sono aumentati e l’indice Dow Jones era verde prima del rilascio del lavoro.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, ad agosto gli Stati Uniti hanno aggiunto 235.000 posti di lavoro, una cifra inferiore ai 720.000 stimati. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2%.

A causa della pandemia, ad agosto è aumentato il numero di datori di lavoro che non sono completamente aperti e non possono lavorare a tempo pieno. Gli investitori vogliono vedere che la variante del Delta del Covid-19 non frenerà la crescita economica interna.

Un fattore positivo è che ciò potrebbe significare che la Fed sarà costretta a posticipare la riduzione del sostegno economico a breve termine.La Fed dovrebbe annunciare presto che ridurrà la scala mensile di acquisto di obbligazioni, ma Scarse cifre sull’occupazione possono ritardare questi piani.

“Il rapporto sulla situazione occupazionale di oggi è un evento chiave”, ha scritto Tom Essaye, fondatore di Sevens Report Research, prima che il rapporto fosse pubblicato.

Di seguito sono riportati cinque titoli che sono intervenuti durante il trend pre-mercato di venerdì:

Cercapersone

(Codice azione: PD) Il prezzo delle azioni è aumentato del 15,3% dopo il rapporto perdita Con 13 centesimi per azione, 15 centesimi in più del previsto, e un fatturato di 67,5 milioni di dollari, superiore ai 65,6 milioni di dollari previsti.

Firma del documento

(DOCU) Il prezzo delle azioni è aumentato del 2% dopo il rapporto profitto 47 centesimi, superando le aspettative di 40 centesimi per azione, vendite di 511 milioni di dollari USA, superiori alle attese di 487 milioni di dollari USA.

Sì

(YEXT) Il prezzo delle azioni è sceso del 12,9% dopo il rapporto perdita A 6 centesimi per azione, una perdita migliore del previsto di 7 centesimi per azione e vendite di 98 milioni di dollari USA, superiori ai 95 milioni previsti di dollari USA.

Broadcom

(AVGO) Il prezzo delle azioni è aumentato dello 0,8% dopo il rapporto profitto Con 6,96 dollari USA per azione, ha superato i 6,88 dollari USA previsti per azione e le vendite sono state di 6,78 miliardi di dollari USA, superiori ai 6,76 miliardi di dollari USA previsti.

MongoDB

Dopo che Stifel ha aumentato il suo prezzo obiettivo da 384 a 495 dollari, le azioni (MDB) sono aumentate del 13,4%.

