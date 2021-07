Domande comuni sull’intervista del Tesoro

Questo Tesoriere Il responsabile della società sovrintende alle attività finanziarie della società, in particolare agli investimenti e alla gestione del rischio. Le numerose responsabilità del tesoriere includono la gestione del flusso di cassa, l’organizzazione dei finanziamenti, l’assunzione di decisioni di investimento e l’attuazione di politiche e procedure che gestiscono le pratiche contabili dell’organizzazione. In definitiva, il compito del tesoriere è quello di diventare uno dei principali gestori delle attività finanziarie della società.

Essere assunti come tesoriere aziendale richiede la dimostrazione di capacità contabili, credibilità e leadership. Nel tuo colloquio di lavoro, non vedi l’ora di discutere di questi argomenti, poiché l’intervistatore cerca di determinare se hai le competenze necessarie per agire come tesoriere aziendale. La pratica fornisce risposte che ti pubblicizzano come candidato e ti fanno distinguere dalla concorrenza.

Punti chiave Il tesoriere dell’azienda è il manager finanziario chiave che gestisce gli investimenti dell’azienda, la gestione del rischio e le pratiche contabili.

La posizione del tesoriere comporta molte responsabilità e, in definitiva, il tesoriere è parzialmente responsabile del successo e della solvibilità dell’impresa.

Le posizioni di tesoriere sono dirigenti senior, quindi la società di reclutamento cercherà documenti con eccellente esperienza contabile, capacità di leadership e conoscenza del diritto tributario.

Istruzione ed esperienza passata

Una volta considerata una branca della contabilità, la posizione di tesoriere ora appartiene al proprio campo professionale e ha un proprio percorso di carriera unico. I dirigenti finanziari sono gli ultimi processori: devono integrare quante più informazioni possibili e prendere decisioni intelligenti che influiscano sui profitti dell’azienda.

Essere assunto come tesoriere aziendale di solito richiede una combinazione di istruzione superiore e comprovata esperienza contabile.Il tesoriere non è una posizione di livello iniziale; è più simile a un Controllore Lavoro, tenendo conto del grado di autonomia del tesoriere nelle finanze della società. Pertanto, nel tuo colloquio, vuoi dipingere un quadro di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che ti preparerà per i tuoi doveri di tesoriere.

Le major universitarie più comuni per i tesorieri sono contabilità e finanza. Se ti piace davvero la quantificazione, la statistica è un altro importante da considerare. L’esperienza di contabilità pubblica è molto utile per questa posizione, così come l’esperienza del governo, perché gran parte del lavoro consiste nel tenersi al passo con le linee guida normative.

Se ti manca Contabilità pubblica O l’esperienza del governo, o se la tua specializzazione universitaria non è nel campo finanziario, puoi comunque prevedere l’esperienza necessaria per avere successo come tesoriere. Parla delle tue responsabilità finanziarie di alto livello in passato e sottolinea la tua conoscenza avanzata dei principi contabili e degli standard normativi.

comando

Il tesoriere non è solo un ingranaggio della ruota finanziaria dell’azienda, ma è responsabile di far girare questa ruota. Questo è in gran parte un ruolo di leadership. Aspettati che il tuo intervistatore parli delle tue capacità di leadership e gestione e sperimenti il ​​più possibile il tuo acume contabile.

Non fornire semplicemente posizioni passate che suonano come manager, come “responsabile del team di audit” o “responsabile contabile”. Descrivi i progetti specifici che riesci ad avere successo agli altri. Parla dei conflitti che sorgono in questi progetti e di come risolverli attraverso la tua leadership. Quando si assumono leader aziendali, niente può far sembrare un candidato migliore delle capacità dimostrate di risoluzione dei conflitti.

Conoscenza del settore

Poiché il tesoriere è una posizione senior che richiede conoscenze contabili avanzate, spero che il tuo intervistatore metterà alla prova questa conoscenza. Una strategia di intervista popolare consiste nel chiedere ai candidati di fornire la loro conoscenza delle cose profonde del settore.Ad esempio, ti potrebbe essere chiesto di Legge Sarbanes-Oxley del 2002 (SOX) Ha il maggiore impatto sulle pratiche contabili aziendali. Oppure, il tuo intervistatore potrebbe chiederti di definire un termine del settore, come la contabilità del valore di mercato, e descriverne i vantaggi e gli svantaggi.

Se hai abbastanza istruzione ed esperienza per partecipare al colloquio di lavoro del tesoriere, è probabile che tu abbia accumulato le conoscenze per affrontare eventuali problemi del settore. Tuttavia, è comunque importante esercitarsi a rispondere ad alcune di queste domande, anche se non sai quali domande specifiche riceverai. Esercitati a dare risposte chiare, concise e sicure e mostra un profondo livello di comprensione senza sembrare troppo testardo. Ad esempio, se odi SOX e pensi che uccida la crescita del business, evita di usare queste parole; invece, descrivi le sfide che hai dovuto affrontare nella tua precedente posizione contabile a causa di questa legislazione.