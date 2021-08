Domande sull’estensione del termine di evacuazione a Kabul

Share it

Come i talebani hanno avvertito che se le truppe straniere rimangono nel paese dopo la scadenza, la possibilità che gli Stati Uniti prolungheranno il tempo di evacuazione di emergenza dall’Afghanistan oltre il 31 agosto è stata ridotta.

Il portavoce dei talebani Suhail Shaheen ha detto che cambiare la scadenza estenderebbe la “linea rossa” dell'”occupazione”.

“Se gli Stati Uniti o il Regno Unito vogliono avere più tempo per continuare a evacuare, la risposta è no”, ha detto Shaheen a Sky News in Qatar. “Altrimenti ci saranno conseguenze”.

In precedenza, il ministro della Difesa britannico James Shipper ha dichiarato che i talebani “hanno ottenuto un voto” per decidere se consentire al ponte aereo di Kabul di continuare a funzionare dopo la scadenza per il ritiro completo degli Stati Uniti dal Paese.

Heappey ha affermato che la situazione sul campo potrebbe non consentire un’estensione perché le potenze occidentali stanno lottando per far fronte al caos intorno all’aeroporto di Kabul, che è circondato da posti di blocco talebani.

Ha aggiunto che cercare di usare la forza per prolungare i tempi di evacuazione potrebbe trasformare Kabul in una “zona di guerra” e rendere più difficile il salvataggio di migliaia di afgani, civili occidentali e personale militare.

“Anche se la volontà politica di Londra, Washington, Parigi e Berlino venisse posticipata, i talebani potrebbero rifiutare”, ha detto a LBC Radio. “Anche i talebani hanno ottenuto il voto, motivo per cui continuiamo a lavorare duramente per il 31° voto”.

Ha confermato che è impossibile per la Gran Bretagna e altri alleati della NATO inviare nuove truppe per occupare l’aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle forze statunitensi. “Quando gli Stati Uniti se ne andranno, la missione deve finire”, ha detto.

Martedì il primo ministro britannico Boris Johnson solleciterà gli Stati Uniti a concedere più tempo per l’evacuazione mentre presiede la riunione. Vertice virtuale del G7 Per quanto riguarda la crisi in Afghanistan, domenica il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che sta prendendo in considerazione questo problema.

Ma il mese scorso, Biden ha dichiarato domenica che tutte le operazioni militari statunitensi termineranno il 31 agosto, affermando che “spera” di rispettare la scadenza.

Reuters ha citato fonti talebane secondo cui l’Occidente non ha adottato alcuna misura per estendere la scadenza.

I politici occidentali stanno cercando di “comprimere” il programma di evacuazione per vedere se più civili possono essere evacuati se la scadenza del 31 agosto è ancora valida.

Biden ha scelto di portare avanti un accordo raggiunto dall’amministrazione Trump con i talebani lo scorso anno per porre fine alle operazioni militari statunitensi prima del 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre, quindi ha promesso di ritirare le truppe. Con il ritiro dei soldati americani, il movimento radicale islamico ha preso il potere poco dopo la guerra lampo nazionale.

Rispettata

Secondo il piano originale, Londra presuppone che le truppe all’aeroporto di Kabul impiegheranno una settimana per completare la loro evacuazione.

Ciò significa che i funzionari britannici hanno dichiarato che l’evacuazione finale dei civili potrebbe aver luogo già martedì.

I pianificatori ora si aspettano che il volo duri Il resto della settimana, Ma Heappey ha confermato che è impossibile evacuare tutti i cittadini britannici e afghani che sostengono le missioni della NATO.

Nella seconda fase dell’evacuazione, il Regno Unito ha accettato di reinsediare 20.000 afgani entro cinque anni e dovrà cercare i rifugiati che arrivano nel Regno Unito attraverso un paese terzo come il Pakistan.

Johnson spera che i colloqui del G7 di martedì si concentrino anche su soluzioni a lungo termine alla crisi afgana, ma ha riconosciuto che dopo il ritiro degli Stati Uniti, è necessaria la cooperazione di Cina e Russia per prevenire il caos.

La Gran Bretagna sta lavorando con la Francia per sviluppare una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che potrebbe ottenere il sostegno di Mosca e Pechino. “È davvero importante avere un fronte unito”, ha detto un funzionario britannico. Il Consiglio di sicurezza dovrebbe riunirsi entro la fine della settimana.

La risoluzione dovrebbe coprire questioni come il lavoro antiterrorismo, l’assistenza umanitaria e le condizioni per il contatto del mondo con i talebani. “Li giudicheremo in base al loro comportamento”, ha detto il funzionario britannico.