Donald Rumsfeld, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, 1932-2021

Donald Henry Rumsfeld Chi è morto All’età di 88 anni, era unico in quanto era sia la persona più giovane che la più anziana a servire come Segretario della Difesa degli Stati Uniti. Il suo lavoro è stato separato da un quarto di secolo ed è stato prima colpito dalla Guerra Fredda e poi da quella che ha chiamato la “Guerra globale al terrorismo”. Lo hanno etichettato come uno stratega militare, era disposto a sfidare l’ortodossia di Washington e proiettare il potere americano all’estero, e ha implementato questa visione del mondo con fiducia quasi arrogante.

I critici ritengono che sia la sua riluttanza a tollerare il dissenso, che aggiunge colore alla sua eredità decisiva: aiutare a persuadere il presidente George W. Bush Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, ha invaso l’Iraq nel 2003. Rumsfeld ha sostenuto l’attacco iracheno a Saddam Hussein ancor prima che rientrasse nel governo come Segretario alla Difesa di Bush nel 2001, diventando il principale sostenitore dell’invasione interna del governo. Ha posto il veto al programma di schieramento dei generali e ha ignorato i diplomatici che lo hanno esortato a realizzare piani dettagliati del dopoguerra. Quando la rapida vittoria militare su Saddam divenne una contro-insurrezione mal preparata negli Stati Uniti, si prese la maggior parte della responsabilità.

Rumsfeld, circa 1975 © Getty Images



Rumsfeld è nato nella zona di Chicago il 9 luglio 1932, figlio di George e Jenny Tramsfield. È cresciuto a Winnetka, un sobborgo di Chicago, dove è diventato Eagle Scout e ha frequentato la New Trier High School. Durante la seconda guerra mondiale, la famiglia Rumsfeld visse brevemente a Coronado, in California, quando George prestò servizio su una portaerei della Marina degli Stati Uniti.

Dopo essersi laureato alla Princeton University, si unì alla squadra di wrestling, Rumsfeld Divenne pilota navale nel 1954. Nello stesso anno, sposò Joyce Pearson ed ebbe due figlie e un figlio.

Dopo essere stato smobilitato nel 1957, andò a Washington per servire come assistente del Congresso, e poi lavorò come banchiere d’investimenti a Chicago per due anni. Nel 1962 fu eletto alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti come repubblicano dell’Illinois e servì per tre mandati consecutivi. Si è dimesso nel 1969 ed è entrato a far parte del nuovo governo di Richard Nixon come direttore dell’Office of Economic Opportunity, che ora è stato sciolto per gestire i programmi contro la povertà. Una delle sue prime reclute fu Dick Cheney, che in seguito fu vicepresidente degli Stati Uniti e fu influente nel riportare il suo mentore al Pentagono nel 2001.

Il presidente Ronald Reagan e l’allora inviato speciale Rumsfeld in Medio Oriente tennero una conferenza stampa alla Casa Bianca nel 1983 © AP

Rumsfeld ha incontrato Saddam Hussein a Baghdad nel 1983 © Getty Images



Rumsfeld prosperò nella capitale del paese. Nel 1971 fu nominato capo del Programma di stabilità economica e due anni dopo fu inviato a Bruxelles come ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Ma le dimissioni di Nixon nel 1974 lo riportarono nella sua città natale, prima gestendo la squadra di transizione del presidente Gerald Ford, poi il capo dello staff della Casa Bianca, Cheney come suo vice e in seguito successore.

Nel 1975, Rumsfeld, 43 anni, divenne il più giovane Segretario alla Difesa della storia. La sua nomina è sfortunata. Il suo predecessore, James Schlesinger, fu licenziato da Ford dopo diverse controversie con l’allora Segretario di Stato Henry Kissinger.

Quando Rumsfeld si insediò al Pentagono, si dimostrò un astuto burocrate. Sembrava che avesse ereditato un velenoso Santo Graal. L’esercito non era solo alle prese con una difficile transizione verso una forza di volontari, ma anche demoralizzato a causa della sua sconfitta nella guerra del Vietnam. Inoltre, la tendenza politica si è rivolta all’aumento della spesa per la difesa.

Ha affrontato queste sfide a testa alta e ha promosso l’ulteriore riforma dell’esercito, lo sviluppo di missili da crociera e il bombardiere B1. Il prototipo che ha pilotato come pilota ha fornito più navi per la Marina e, naturalmente, un budget più ampio. Ha difeso il suo piano ambizioso sulla base del fatto che la minaccia rappresentata dall’ex Unione Sovietica non era bassa richiesta e ha ricevuto una grande quantità di fondi federali aggiuntivi nel suo primo anno.

Rumsfeld ha incontrato l’allora leader afghano Hamid Karzai all’aeroporto di Bagram nel 2001 © Reuters

Rumsfeld ha stretto la mano a membri delle forze armate statunitensi in una località sconosciuta vicino al confine con l’Afghanistan nel 2001 © Reuters



Ma ha anche litigato con il signore della guerra. Ha respinto il loro design conservativo del carro armato M-1, che è stato progettato come carro armato principale della NATO, insistendo sul fatto che può ospitare artiglieria di dimensioni americane ed europee. Dopo un’epidemia non diplomatica, ha imposto pubblicamente azioni disciplinari al generale George Brown, allora presidente dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti, inclusa la descrizione dell’esercito britannico come una “scena triste”.

La vittoria del Partito Democratico nelle elezioni del 1976 spinse Rumsfeld a iniziare a lavorare nel settore privato. Prima di dirigere il pioniere della televisione ad alta definizione General Instrument Corp, è stato CEO e in seguito presidente di GD Searle, una società farmaceutica con sede a Chicago. Dal 1997 al 2001 è stato presidente di Gilead Sciences, un produttore di farmaci americano famoso per i farmaci per l’HIV.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha tifato per Rumsfeld quando ha presentato Rumsfeld a una riunione del municipio a Camp Pendleton, in California nel 2002 © AP

Rumsfeld tiene in mano un aereo militare C-130 mentre sorvola l’Iraq nel 2004 © AP



Sebbene non sia tornato al governo durante l’amministrazione repubblicana di Ronald Reagan o del rivale di lunga data George HW Bush, è ancora un oratore influente sulle questioni di sicurezza Persone, e ha brevemente soppesato la sua campagna presidenziale dopo la fine del secondo mandato di Reagan nel 1988. Nel 1998 è stato nominato per il Partito Repubblicano alla guida del Comitato per i missili balistici al Congresso e ha concluso che la minaccia rappresentata da paesi “canaglia” come la Corea del Nord è molto grave. Il suo rapporto supporta il caso sul sistema di difesa missilistico nazionale approvato da George W. Bush nel 2001. Ha anche sostenuto pubblicamente che, se necessario, Saddam dovrebbe essere espulso con la forza.

Il suo ritorno al Pentagono nel 2001 non è stato facile all’inizio. Ordinò immediatamente una revisione fondamentale ed ampia della struttura delle forze armate statunitensi, ma il successivo processo di consultazione allarmò i ranghi superiori dell’esercito conservatore.

Rumsfeld non è disposto a spingere per un budget più ampio per la difesa. In un certo senso, è stato trattenuto perché l’amministrazione New Bush intende approvare sostanziali tagli alle tasse e non vuole aumentare significativamente le spese dipartimentali. Ma il suo silenzio lo ha reso impopolare in alcuni circoli di destra. Entro l’estate del suo primo anno, diverse autorità hanno chiesto la sua sostituzione. Ma con l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, la situazione è cambiata. Dopo che un aereo di linea è volato contro il Pentagono, si è precipitato fuori dall’ufficio e ha cercato di salvare le persone intrappolate, conquistando l’ammirazione del personale.

Nel 2004, Rumsfeld ha avuto una conversazione con il tenente generale Ricardo Sanchez, allora comandante supremo dell’esercito americano in Iraq © EPA

Rumsfeld e l’allora ministro della Difesa cinese Cao Gangchuan hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto del Ministero della Difesa Nazionale cinese a Pechino nel 2005 © Reuters



La gente non ricorderà solo la burocrazia di Rumsfeld, ma anche il suo motto. Ha ammesso nel 2002 che c’erano “informazioni note note” e “informazioni note sconosciute” nel programma di armi di distruzione di massa del governo iracheno. Sebbene inizialmente ridicolizzato, in seguito è diventato un termine politico per i leader che si occupano di questioni complesse.

Rumsfeld si è dimesso nel 2006, dopo che i repubblicani sono stati duramente colpiti nelle elezioni di medio termine e l’insoddisfazione pubblica per la guerra in Iraq stava aumentando.Si è praticamente ritirato dalla vita pubblica, ma ha pubblicato due libri: un libro di memorie del 2011 intitolato Conosciuto e sconosciuto E la proposta del 2013, intitolata La legge di Rumsfeld: corsi di leadership in affari, politica, guerra e vitaHa anche partecipato Il documentario di Errol Morris Della sua vita.

Nei suoi ultimi anni, ha rilasciato un’app di gioco mobile chiamata Churchill Solitaire, basata su una versione del gioco di carte giocato dal defunto Primo Ministro britannico. Sei mesi prima della sua morte, lui e altri nove ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti sono stati co-autore di un articolo di opinione sul Washington Post che avverte che l’esercito non dovrebbe impedire a Joe Biden di diventare presidente negli sforzi di Donald Trump.