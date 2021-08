Donald Trump ha raccolto 100 milioni di dollari in finanziamenti

I nuovi documenti finanziari della campagna federale mostrano che quando Donald Trump è entrato a luglio, il suo comitato politico del 2021 aveva raccolto più di $ 100 milioni e nella prima metà di quest’anno ha raccolto più donazioni online rispetto ad altri repubblicani.

L’enorme flusso di cassa di Trump, senza precedenti per un ex presidente, ha riacceso le speculazioni sulla possibilità di partecipare alla campagna 2024. Ma non tutti i soldi possono essere usati per candidarsi alla rielezione.

Questo pagamento è una testimonianza della sua duratura popolarità tra i repubblicani, anche se ha perso le elezioni del 2020 ed è stato privato della sua piattaforma di comunicazione preferita quando Twitter ha vietato il suo account a gennaio.

La maggior parte del denaro a disposizione, 90 milioni di dollari, proveniva dal Comitato di azione politica (Pac) per salvare gli Stati Uniti. Il resto dei fondi è stato accumulato attraverso diversi altri strumenti di raccolta fondi, alcuni sono rimasti dalla sua campagna presidenziale del 2020 e alcuni sono stati lanciati di recente, il che rende difficile tenere traccia dei fondi raccolti da Trump e come può usarli A che scopo.

Le attività di raccolta fondi hanno confermato che Trump potrebbe svolgere un’enorme influenza nelle prossime elezioni del Congresso di medio termine del 2022.Anche se ha usato per salvare il Pacifico americano approvazione Candidati repubblicani a quelle elezioni, non ha contribuito ai conti della loro campagna elettorale. Ha anche speso pochissimo denaro per le revisioni elettorali statali, anche se ha falsamente affermato che l’elezione gli è stata “rubata” per sollecitare donazioni.

Ha speso più di 13 milioni di dollari nel suo conto Make America Great Again Pac, la maggior parte dei quali è stata utilizzata per spese legali e di consulenza relative al riconteggio delle elezioni del 2020.

Gli affiliati di Trump hanno raccolto più di 56 milioni di dollari in totale sulla piattaforma di raccolta fondi online repubblicana Vinci rosso, Ha superato il Comitato nazionale repubblicano (19 milioni di dollari) e i comitati del Senato repubblicano e del Partito della Camera messi insieme (il Comitato del Senato repubblicano nazionale ha raccolto 23 milioni di dollari e il Comitato del Congresso nazionale repubblicano ha raccolto 26 milioni di dollari).

Trump ha reso gli Stati Uniti un altro grande comitato per raccogliere più fondi attraverso WinRed al prezzo di 35 milioni di dollari USA rispetto a tutti gli altri comitati.Si tratta di un conto di raccolta fondi congiunto che distribuisce i suoi proventi agli altri comitati di Trump (75%) e alla Repubblica Il Partito Comitato Nazionale (25%), che è un indicatore diretto di come il partito faccia ancora affidamento sul suo nome per utilizzare denaro contante, soprattutto denaro proveniente da piccoli donatori online.

I due beneficiari relativi a Trump del comitato Trump Make America Great Again sono Save America Pac e Make America Great Again Pac istituiti da Trump dopo le elezioni del 2020. Quest’ultimo è stato utilizzato da Trump durante le elezioni, il principale comitato elettorale. elezione. Trump ha un’altra joint venture per salvare il Comitato congiunto di raccolta fondi degli Stati Uniti, che raccoglie fondi solo per le altre due organizzazioni Trump.

Trump Victory è una joint venture tra Trump e diversi comitati repubblicani durante la campagna, non riceve più donazioni, ma ci sono ancora circa 2 milioni di dollari in contanti disponibili per la distribuzione.

Trump ha sostenuto Make America Great Again Action Inc, che ha raccolto oltre $ 5 milioni di finanziamenti sin dal suo inizio a marzo. L’organizzazione è gestita da Corey Lewandowski, l’ex manager della campagna di Trump, ed è un super Pac, il che significa che a differenza del Pac affiliato di Trump, può raccogliere e spendere somme illimitate. Tuttavia, non può coordinarsi direttamente con i candidati.

L’ex senatore della Georgia Kelly Loeffler, che è stato sconfitto da Raphael Warnock in un’elezione speciale a gennaio, ha emesso un assegno al gruppo di $ 250.000 a maggio, circa nello stesso periodo in cui il CEO di MyPillow Mike Lindell (Mike Lindell) ha donato $ 100.000.

Degli oltre 62 milioni di dollari raccolti tramite Save America Pac, al 30 giugno Trump aveva speso solo 3,2 milioni di dollari, inclusa una donazione di 1 milione di dollari al Priority Policy Institute degli Stati Uniti, che è un dedizione alla difesa La politica di Trump è un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene la sua politica. Controversie legali YouTube contro Facebook, Twitter e Google, oltre a più di $ 68.000 per Trump Hotel.

In qualità di “leadership PAC”, i fondi di Save America Pac non possono essere utilizzati direttamente per le proprie attività della campagna. Altrimenti, non ci sono quasi restrizioni significative su come spendere soldi. Gruppo di riforma delle finanze della campagna, come Issue One avvisare Salvare gli Stati Uniti, come molti leader del Congresso, può essere un “esempio da manuale di fondi di corruzione politica”.

Ma anche al di fuori del salvataggio degli Stati Uniti, i comitati di Trump siedono su decine di milioni di dollari in contanti. Non sarà fino a gennaio 2022, la prossima data di presentazione della Commissione elettorale federale per questi comitati, che ci sarà un quadro più chiaro di ciò per cui Trump intende usarlo.