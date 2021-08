Dongzheng Financial (02718.HK): l’acquirente che ha acquisito il 29,9% di China Zhengtong (01728.HK) è stato sostituito da Xiamen International Trade Center-shareandstocks.com

Data: 2 agosto 2021 alle 6:01

[Caihua News Agency]Dongzheng Financial (02718.HK) ha annunciato che il suo azionista di controllo China Zhengtong (01728.HK) e il suo azionista di controllo JoyCapital (che detiene 1.383.516.820 azioni di China Zhengtong, pari a circa il 51,29% del totale delle azioni emesse) e il sig. Wang Muqing Il 19 ottobre 2020, ha stipulato un contratto di vendita e acquisto con l’acquirente, in base al quale JoyCapital ha accettato con riserva di vendere e l’acquirente ha accettato con riserva di acquistare 806.535.284 azioni Zhengtong. La società è stata informata da China Zhengtong che l’acquirente si era ritirato dalla transazione dopo la negoziazione tra le parti e il 30 luglio 2021 JoyCapital ha stipulato un contratto supplementare di vendita e acquisto con le parti originali e il nuovo acquirente, Xiamen International Trade Holding Group Co., Ltd. I termini principali sono stati rivisti.

Le parti dell’Accordo Supplementare concordano (tra loro): Xiamen International Trade Holding Group gode e si assume tutti i diritti e gli obblighi pertinenti dell’acquirente ai sensi dell’Accordo di vendita e acquisto; il numero di azioni Zhengtong da trasferire ai sensi dell’Accordo di vendita e acquisto è stato adeguato a 820.618.184 azioni (ossia, come previsto dall’Accordo Integrativo) il 29,9% del capitale sociale emesso totale di China Zhengtong alla data della firma), con un corrispettivo totale di HK$ 1.427.875.640,16, equivalente a HK$ 1,74 per azione Zhengtong rimanente invariato (modificabile secondo i termini del contratto di compravendita).

Inoltre, partendo dal presupposto che i candidati interessati soddisfano i requisiti pertinenti delle Regole di quotazione sugli amministratori delle società quotate, JoyCapital solleciterà i tre candidati nominati dal nuovo acquirente a essere nominati amministratori di China Zhengtong (ognuno è un amministratore di Zhengtong ), due di loro La nomina di un nominativo avrà effetto dalla data di perfezionamento dell’operazione e la nomina del restante avrà effetto dal 9 ottobre 2021. JoyCapital richiederà le dimissioni di due attuali direttori esecutivi di Zhengtong, che entreranno in vigore alla data di completamento della transazione, e le dimissioni di un attuale direttore esecutivo di Zhengtong, che entreranno in vigore il 9 ottobre 2021. Joy Capital ha accettato di supportare il direttore di Zhengtong nominato dal nuovo acquirente presidente del consiglio di amministrazione di Zhengtong, amministratore delegato di China Zhengtong e presidente del comitato per le nomine del consiglio di amministrazione di Zhengtong. L’accordo integrativo prevede, inoltre, corrispondenti modifiche ai presupposti dell’operazione, tra cui la necessità di ottenere il benestare assembleare da parte del nuovo acquirente.

Borsa di Hong Kong originale

