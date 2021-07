Donne mapuche selezionate come architetto capo della nuova costituzione cilena Reuters

5/5 © Reuters. Quando i membri dell’Assemblea costituente tenutasi a Santiago, in Cile, il 4 luglio 2021, tennero il loro primo incontro per redigere una nuova costituzione, un manifestante sollevò un oggetto durante la manifestazione. REUTERS/Pablo Sanhueza



Santiago (Reuters)-Domenica, i delegati hanno selezionato una donna dalla maggioranza degli indigeni Mapuche del Cile per guidarli nella stesura della nuova costituzione del Paese, per ciò che non è riconosciuto nell’attuale regolamento del Paese Per un gruppo, questo è un cambiamento drammatico.

Elisa Loncon, 58 anni, politicamente indipendente, docente all’Università di San Diego, attivista per l’educazione e i diritti linguistici mapuche. È stata selezionata da 96 su 155 uomini e donne, tra cui 17 indigeni, che hanno formato l’organo costituzionale che redigerà un nuovo testo per sostituire l’emanazione del Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet, della precedente Magna Carta.

Loncon ha alzato il pugno sopra la testa per accettare questa posizione, e ha detto ai suoi colleghi durante la rumorosa celebrazione: “Rendo omaggio al popolo del Cile, dal nord alla Patagonia, dal mare alle montagne, alle isole, tutto oggi La nostra gente”, ha detto.

“Ringrazio le diverse alleanze per il loro sostegno e ripongo la loro fiducia e i loro sogni nelle mani del popolo Mapuche. Hanno votato per i Mapuche, una donna, per cambiare la storia di questo paese”.

La sua elezione ha rappresentato un drammatico culmine della giornata, compresa la sospensione del giuramento dei delegati dopo le proteste all’interno e all’esterno della sede, e gli scontri con la polizia che hanno costretto al rinvio dell’evento.

Dopo le manifestazioni organizzate da gruppi indipendenti, di sinistra e indigeni, sono sorti problemi: l’invio di rappresentanti all’organo costituzionale e ad altri gruppi di interesse ha incontrato la polizia pesantemente armata fuori dall’ex palazzo del Congresso a San Diego, dove si è tenuta una cerimonia.

I rappresentanti dell’evento hanno poi protestato con gli organizzatori per i metodi prepotenti della polizia, suonando i tamburi e urlando nell’orchestra classica giovanile che suonava l’inno nazionale.

Su richiesta del rappresentante di ritirare la “repressione” delle forze speciali di polizia, il funzionario del tribunale elettorale che ha presieduto la cerimonia ha accettato di sospendere l’evento fino a mezzogiorno.

I disaccordi sono ancora in fermento dopo che le massicce proteste del Cile contro la disuguaglianza e l’elitarismo iniziate nell’ottobre 2019 sono state dilaniate e alimentate da una feroce risposta della polizia, quindi questa disputa evidenzia la gravità della stesura della nuova sfida della Magna Carta.

L’organo costituzionale è stato eletto con un referendum a maggio ed è dominato da candidati indipendenti e di sinistra, alcuni dei quali radicati nel movimento di protesta, e alcuni candidati più conservatori sono sostenuti dall’attuale governo di centrodestra.

I delegati si sono impegnati a risolvere argomenti quali i diritti sull’acqua ei diritti di proprietà, l’indipendenza della banca centrale e le pratiche lavorative, il che ha spinto gli investitori a preoccuparsi dei grandi cambiamenti nel sistema del libero mercato dei principali produttori mondiali.

Prima della cerimonia, i rappresentanti di Aymara e Mapuche hanno tenuto una cerimonia spirituale con canti e balli per le strade del centro intorno alla nuova sede dell’agenzia e sulle vicine colline.

Non riconosciuti nell’attuale costituzione, sperano che il nuovo testo fornisca al loro Paese nuovi diritti culturali, politici e sociali.

Il comitato ha fino a un anno per concordare un regolamento generale, istituire un comitato e redigere nuovi testi.

Leandro Lima, analista del Cono Meridionale di Control Risks, ha affermato che data la profonda sfiducia dei cileni nei confronti della politica consolidata, gli indipendenti hanno conferito “legittimità” al processo, ma non hanno esperienza decisionale. E profondi disaccordi ideologici possono causare gravi ritardi nella stesura del testo si.