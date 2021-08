Dopo aver annunciato un dividendo speciale di $ 7, il prezzo delle azioni RMR è salito ai massimi di 18 mesi

Azioni di RMR Group Inc.

RMR,

+11,79%

Dopo che il fornitore di servizi di gestione che gestisce i fondi di investimento immobiliare azionario ha annunciato un dividendo speciale di $ 7,00 per azione, mercoledì è aumentato del 12,7% nelle prime contrattazioni di mercoledì, stabilendo il massimo di 18 mesi. I dividendi saranno pagati il ​​16 settembre agli azionisti registrati il ​​6 settembre. Il dividendo straordinario si aggiunge al dividendo trimestrale ordinario di RMR, l’ultimo dividendo era di 38 centesimi per azione. L’attuale rendimento del dividendo di RMR è del 3,39%, che viene confrontato con il rendimento dell’ETF SPDR Real Estate Select Industry

XLR,

-0,11%

2,90% e tasso di rendimento implicito S&P 500

Arpione,

+0,24%

Secondo i dati di FactSet, è dell’1,34%. Da parte sua, il dividendo straordinario significherà un dividend yield del 15,62% a prezzi correnti. Il CEO di RMR Adam Portnoy ha dichiarato: “La restituzione del capitale in eccesso agli azionisti sotto forma di un dividendo speciale di $ 7,00 per azione è una componente chiave della strategia di allocazione del capitale di RMR, che riflette la nostra forte posizione finanziaria e la fiducia nel futuro finanziario dell’azienda”. dovrebbe raggiungere il suo prezzo di chiusura più alto da febbraio 2020 ed è aumentato del 16,1% finora quest’anno, mentre gli ETF immobiliari sono aumentati del 27,1% e l’indice S&P 500 è aumentato del 19,6%.

Per saperne di più