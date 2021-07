Dopo aver esercitato pressioni sulle società di telecomunicazioni, il governo militare del Myanmar vieta ai dirigenti di andarsene Da Reuters

Queste misure hanno reso incerto il futuro dell’industria delle telecomunicazioni del Myanmar, che è stata una delle industrie in più rapida crescita al mondo. Telenor ha detto venerdì che sta valutando il futuro delle sue operazioni nel paese e una fonte ha detto a Reuters che sta considerando di vendere la sua unità in Myanmar.

Reuters non è stata in grado di determinare l’ambito di installazione e implementazione della tecnologia di sorveglianza, ma quattro fonti hanno affermato che la Norvegia Telecom norvegese ASA (OTC:) e Ooredoo QPSC del Qatar non hanno ancora pienamente rispettato.

Altre tre fonti di telecomunicazioni, che non hanno voluto essere nominate, hanno affermato che le autorità hanno aumentato la pressione per intercettare queste società, ma hanno rifiutato di approfondire. Due fonti hanno affermato che i funzionari militari hanno ripetutamente avvertito l’azienda di non parlare pubblicamente o con i media durante l’intercettazione.

Il divieto di viaggio è stato attuato dopo che i funzionari militari hanno esercitato pressioni sull’implementazione delle apparecchiature di sorveglianza. La fonte, che ha chiesto l’anonimato per paura di ritorsioni, ha affermato che il divieto aveva lo scopo di costringere le società di telecomunicazioni a completare l’attivazione della tecnologia spyware, sebbene l’ordine stesso non ne spiegasse il motivo.

Il portavoce militare non ha risposto alle molteplici richieste di commento. Il governo militare non ha mai commentato la sorveglianza elettronica, ma poco dopo il suo insediamento ha annunciato che il suo obiettivo era quello di approvare una legge sulla sicurezza informatica che richiederebbe ai fornitori di telecomunicazioni di fornire dati quando richiesto e di eliminare o prevenire qualsiasi cosa ritenuta sabotata” Unity, stabilità e stabilità”. Pace”. Ha inoltre rivisto la legge sulla privacy per liberare le forze di sicurezza per intercettare le comunicazioni.

Una settimana dopo, la società di telecomunicazioni ha ricevuto una seconda lettera in cui si informava che dovevano implementare completamente la tecnologia di intercettazione entro lunedì 5 luglio. In precedenza era stato loro richiesto di installarla in modo che le autorità potessero monitorare le telefonate, i messaggi e il traffico di rete, e monitorare gli utenti stessi. La fonte ha detto. Reuters deve ancora vedere l’ordine.

© Reuters. Foto del file: il 15 febbraio 2021, a Yangon, in Myanmar, i soldati stanno accanto ai veicoli militari mentre le persone si riuniscono per protestare contro il colpo di stato militare. REUTERS/Stringer/Foto d’archivio 2/2

