Dopo aver respinto la Cina, isole esclusive del Pacifico si rivolgono all’Australia per i cavi sottomarini Reuters

di Jonathan Barrett

SYDNEY (Reuters)-Dopo aver respinto la proposta della Cina in precedenza, due fonti vicine ai negoziati hanno detto a Reuters che l’isola di Nauru nel Pacifico è in trattative per costruire un cavo di comunicazione sottomarino alla rete australiana.

Gli Stati Uniti e i suoi alleati del Pacifico temono che i cavi posati dalla Cina possano mettere in pericolo la sicurezza regionale. Pechino nega qualsiasi intenzione di utilizzare cavi commerciali in fibra ottica per scopi di spionaggio, che hanno una capacità di dati molto maggiore rispetto ai satelliti.

Nauru, che ha stretti legami con l’alleato degli Stati Uniti in Australia, ha contribuito a interrompere una gara d’appalto guidata dalla Banca Mondiale all’inizio di quest’anno a causa delle preoccupazioni che il contratto verrà assegnato all’ex Huawei Marine Company, ora nota come HMN Tech, dopo che la società cinese fa un’offerta. Più del 20% in meno rispetto ai concorrenti.

L’agenzia di sviluppo ha detto a Reuters che il piccolo paese del Pacifico con più di 12.000 persone si è ora rivolto alla Asian Development Bank (ADB) per aiutare a finanziare alternative.

ADB ha dichiarato in una dichiarazione a Reuters: “ADB ha partecipato alle prime discussioni con il governo di Nauru per esplorare possibili opzioni per aiutare a finanziare i cavi sottomarini per fornire servizi Internet a basso costo e di alta qualità”.

“I dettagli degli accordi di connessione e le fonti di finanziamento saranno determinati a tempo debito”.

Due fonti hanno affermato che il nuovo piano implicherebbe la posa di un cavo da Nauru a Honiara, la capitale delle Isole Salomone, a circa 1.250 chilometri (776,7 miglia) di distanza.

La nuova linea sarà poi collegata al Coral Sea Cable System, una rete di 4.700 chilometri che collega l’Australia con le Isole Salomone e la Papua Nuova Guinea. Questa linea è in gran parte finanziata dall’Australia e realizzata dal gruppo Vocus con sede a Sydney, e sarà completata nel 2019 per escludere l’offerta competitiva di Huawei Marine, che all’epoca era di proprietà di Huawei Technologies.

Dopo che Huawei Technologies ha venduto la sua attività di cavi sottomarini lo scorso anno, l’ex Huawei Marine è ora di proprietà di maggioranza di Hengtong Optoelectronics Co., Ltd., che è quotata a Shanghai.

La fonte ha detto che il piano di Nauru richiede la partecipazione dell’Australia e delle Isole Salomone. Non è chiaro se Nauru richieda all’Australia di fornire assistenza finanziaria o se necessiti solo del permesso di Canberra per unirsi al sistema di cavi del Mar dei Coralli.

Una fonte con conoscenza diretta del percorso del cavo pianificato descriverà il discorso come “negoziazione anticipata”.

La seconda fonte ha fornito informazioni sulle discussioni tra i funzionari di Nauru e ADB, Australia e Isole Salomone. La fonte ha detto che Nauru sta “raggiungendo un accordo”.

I governi di Nauru, Australia e Isole Salomone non hanno risposto alle richieste di commento. La Banca Mondiale ha dichiarato di non essere coinvolta nelle discussioni sul cavo che collega Nauru.

Nel dicembre dello scorso anno, una fonte ha detto a Reuters che Nauru è stato il primo paese a esprimere preoccupazione per l’offerta della Cina HMN Tech di costruire cavi sottomarini per Nauru, gli Stati Federati di Micronesia e Kiribati durante la procedura di offerta della Banca Mondiale lo scorso anno. Gli Stati Uniti hanno quindi avvertito i paesi insulari del Pacifico che l’offerta di HMN Tech rappresenta una minaccia per la sicurezza regionale.

Dopo che il governo dell’isola ha ascoltato l’avvertimento degli Stati Uniti e si è rifiutato di aggiudicare il contratto, il progetto è crollato.

L’Australia ha istituito un meccanismo di finanziamento delle infrastrutture da 2 miliardi di dollari australiani (1,5 miliardi di dollari USA) e si è unita al nuovo gruppo “Quad” con Stati Uniti, India e Giappone per espandere la propria influenza nella regione del Pacifico per contrastare l’espansione della Cina. regione indo-pacifica.

L’Australia fa anche parte di una partnership trilaterale con Stati Uniti e Giappone, che mira a fornire finanziamenti per i cavi sottomarini a Palau, un altro paese del Pacifico.

Washington ha fatto pressioni sui governi di tutto il mondo per chiedere a Huawei e ad altre società cinesi di interrompere la fornitura di apparecchiature di comunicazione sensibili, sostenendo che la società potrebbe consegnare dati al governo cinese per spionaggio.Pechino e China Telecom hanno negato questa accusa.

Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato in una dichiarazione a Reuters la scorsa settimana che le aziende cinesi hanno un eccellente curriculum nella sicurezza informatica e devono essere in grado di partecipare a un ambiente aziendale non discriminatorio.

Situata nel mezzo dell’Oceano Pacifico, Nauru intrattiene relazioni diplomatiche con Taiwan e tensioni con la Cina, che considera Taiwan suo territorio. L’allora presidente di Nauru, il barone Waka, ha ospitato un importante Forum del Pacifico nel 2018. Dopo rabbiosi scambi tra funzionari, ha descritto un inviato cinese come “molto maleducato” e “prepotente”.

(1$ = 1,3259 dollari australiani)