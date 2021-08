Dopo che Biden si è ritirato unilateralmente dall’Afghanistan, gli alleati della NATO hanno esortato a riconsiderare la questione dell’alleanza

Dopo i feroci anni di Donald Trump, gli alleati europei avevano sperato che l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti avrebbe rafforzato la rilevanza della NATO. Il ritiro delle truppe di Washington dall’Afghanistan sta spingendo le persone a ripensarci.

Dopo la caduta di Kabul, i funzionari della difesa e della sicurezza dell’UE Decisione degli Stati Uniti L’invio di truppe in Cina ritiene che ciò indebolisca la NATO e sollevi interrogativi sulla dipendenza dell’Europa da Washington per la sicurezza. La loro risposta ha segnato la dolorosa fine della missione più lunga dell’alleanza, che alla fine è passata dal combattimento a un programma di addestramento che coinvolge 10.000 persone provenienti da 36 paesi.

“Questo ritiro crea caos. Il caos causerà più sofferenza”, ha detto martedì alla radio locale il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks. Ha aggiunto che è improbabile che tali missioni a lungo termine vengano svolte in futuro: “Questa era è finita. Sfortunatamente, l’Occidente, in particolare l’Europa, ha dimostrato di essere più debole su scala globale”.

Ha risposto alle opinioni del ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che lunedì è scoppiato in lacrime perché credeva che “alcune persone non torneranno da questo paese devastato dalla guerra”. “È triste. Vent’anni di sacrifici sono così”, ha detto.

Il candidato conservatore tedesco Armin Laschet ha definito il ritiro delle forze alleate “il più grande disastro dalla fondazione della NATO”.

Il presidente afghano Ashraf Ghani (a destra) stringe la mano al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a Kabul nel febbraio dello scorso anno © Stringer/Reuters

“Sembra che la NATO sia stata completamente sostituita da una decisione unilaterale degli Stati Uniti”, ha affermato Lord Peter Ricketts, ex consigliere per la sicurezza nazionale britannica. “In primo luogo, Trump ha deciso di iniziare a discutere della partenza con i talebani, e poi Biden ha deciso di fissare un calendario. L’operazione in Afghanistan finirà sempre per un po’, e non durerà mai per sempre, ma il modo in cui è stato fatto è stato umiliante e dannoso. NATO.”

Gli attentati dell’11 settembre guidati da Al Qaeda e dagli Stati Uniti hanno innescato l’intervento della NATO in Afghanistan, per la prima e unica volta che l’alleanza ha invocato il suo quinto principio di difesa collettiva, in cui un attacco a un alleato è considerato un attacco a tutti i suoi alleati.

Sono passati quasi 20 anni e c’è stata una crepa nell’unità del modo migliore per porre fine alla “più lunga guerra americana”. Quando i talebani hanno circondato Kabul venerdì, Wallace ha rivelato di aver cercato di formare un’alleanza di nazioni NATO “con le stesse idee” quest’anno per mantenere alcune truppe in Afghanistan indipendenti dagli Stati Uniti.

Lord George Robertson è stato Segretario Generale della NATO il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle a New York e ha pubblicato questo articolo poche ore dopo affermando che anche se altri alleati avessero sollevato obiezioni, la decisione degli Stati Uniti di ritirare le truppe sarebbe essere dannoso. “Questo indebolisce la NATO perché sia ​​Donald Trump che Joe Biden sembrano abbandonare il principio ‘insieme dentro e fuori insieme'”, ha detto al Financial Times.

I funzionari dell’amministrazione Biden si sono già consultati con gli alleati nel tentativo di svelare l’eredità isolazionista di Trump. Tuttavia, sulla questione dell’Afghanistan, alcuni membri della coalizione si sono lamentati del fatto che Washington li avesse presentati con fatti accomodanti.

Una persona che ha familiarità con il piano di ritiro ha dichiarato: “Questo è stato discusso in dettaglio e gli Stati Uniti hanno ascoltato le opinioni, ma Biden ha preso una decisione politica”.

Una volta formalizzata la decisione, Gran Bretagna, Turchia e Italia sono tutte ansiose di trovare un modo per mantenere le truppe sul posto per aiutare a stabilizzare il paese. Ma senza l’enorme infrastruttura militare fornita dagli Stati Uniti, in particolare il supporto aereo della base aeronautica di Bagram gestita dagli Stati Uniti a nord di Kabul, questo è considerato impossibile.

Martedì, soldati francesi hanno fatto la guardia vicino a un aereo militare all’aeroporto di Kabul mentre si preparavano a evacuare i cittadini francesi e afgani ©STR/AFP/Getty

Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha dichiarato martedì che la caduta del governo afghano ha messo in discussione il piano della Turchia di continuare a proteggere l’aeroporto internazionale di Kabul.

La Merkel ha detto lunedì: “Dobbiamo renderci conto che nella missione della NATO in Afghanistan, la Germania o l’esercito europeo non possono svolgere un ruolo indipendente”. “Abbiamo sempre detto che fondamentalmente dipendiamo dalla decisione del governo degli Stati Uniti”.

Un ex comandante militare che ha prestato servizio in Afghanistan ha affermato che la sua percezione delle capacità di deterrenza della NATO ha avuto un “impatto significativo”.

“La NATO parla molto bene della sua capacità di combattere la Russia, ma non riesce nemmeno a trovare dai 3.000 ai 5.000 soldati per garantire che l’Afghanistan sia abbastanza stabile da forzare uno stallo e alla fine un cessate il fuoco contro i talebani senza il sostegno degli Stati Uniti”, ha detto.

Nella sua strategia 2030, la NATO ha delineato il suo impegno ad approfondire il coordinamento politico e ha ribadito l’impegno dei suoi membri a un obiettivo di spesa per la difesa del 2%. Ma la crisi afghana ha messo in luce il disagio per la mancanza di un focus strategico.

Il leader di Podemos e ministro spagnolo delle Politiche Sociali Ione Belarra ha scritto su Twitter: “L’Afghanistan di oggi è un’innumerevole espressione del fallimento e della politica supina della NATO”.

Lilith Verstrynge, un altro funzionario chiave di Podemos, ritiene che il fallimento della NATO fornisca più ragioni all’Europa per muoversi verso una posizione più indipendente, che è la posizione promossa dal presidente francese Emmanuel Macron. “È tempo di passare a una maggiore sovranità e difendere i nostri interessi”, ha detto.

Quando è stato chiesto lunedì se la NATO dovrebbe abbandonare la “costruzione della nazione”, Merkel ha concordato: “Obiettivo [of such deployments] Dovrebbe essere ridotto molto. “

Lord Mark Seidwell, che ha servito come ex ambasciatore in Afghanistan e rappresentante senior della NATO, ha suggerito questa settimana che l’alleanza dovrebbe concentrarsi su rColtiva l’abilità pratica Intervenire quando necessario per “evitare la sovraestensione e l’impazienza che hanno avuto un impatto fatale sulla campagna in Afghanistan”.

Robertson ha affermato che il ridimensionamento dell’Afghanistan potrebbe diventare un avvertimento per i paesi della NATO che non si rendono conto che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sono limitate nel tempo. “Se questo è un campanello d’allarme per gli europei, in futuro dovranno proteggere la propria sicurezza più di prima, perché… la polizia globale degli Stati Uniti potrebbe non essere sempre in giro, questo raggiungerà l’obiettivo”.

Segnalazioni aggiuntive di Daniel Dombey a Madrid, Victor Mallet a Parigi e Katrina Manson a Washington