Dopo che gli afghani sono fuggiti disperatamente dall’aeroporto, il volo di evacuazione è ripartito da Kabul Reuters

7/7 © Reuters. Il 16 agosto 2021, un uomo ha portato una ragazza all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan. REUTERS/Stringer



Kabul (Reuters)-Dopo che i talebani hanno improvvisamente preso il controllo della capitale, la pista dell’aeroporto di Kabul è stata liberata da migliaia di persone desiderose di fuggire.Il volo militare americano per evacuare diplomatici e civili dall’Afghanistan è ripreso martedì.

Un giorno dopo il caos, un funzionario della sicurezza occidentale all’aeroporto ha detto a Reuters che il numero di civili era diminuito https://www.reuters.com/world/asia-pacific/frantic-scenes-kabul-airport-afghans-try – flee-taleban-2021-08-16 Tra questi, l’esercito americano ha aperto il fuoco per disperdere la folla e la gente ha afferrato saldamente un aereo da trasporto militare statunitense in rullaggio per decollare.

“La pista dell’aeroporto internazionale di Kabul è aperta. Ho visto aerei atterrare e decollare”, ha dichiarato su Twitter il rappresentante civile della NATO Stefano Pontekovo.

Un diplomatico all’aeroporto ha detto che almeno 12 voli militari sono decollati. L’aereo doveva originariamente arrivare da paesi come l’Australia e la Polonia per prelevare i loro cittadini e colleghi afgani.

Pur desiderose di evacuare i civili, le potenze straniere stanno anche valutando come trattare con il nuovo sovrano a Kabul e come trattare con i rifugiati che cercano di fuggire dal paese.

L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha lanciato la “Guerra al terrorismo” in Afghanistan dopo l’attacco dell’11 settembre 2001. Ha detto che gli Stati Uniti devono agire rapidamente per aiutare i rifugiati afghani.

Il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha dichiarato che il paese sta negoziando con tutte le parti in Afghanistan, compresi i talebani, e sta assumendo un atteggiamento positivo nei confronti della loro dichiarazione dopo aver ottenuto il controllo.

Secondo l’accordo di ritiro delle truppe degli Stati Uniti raggiunto lo scorso anno, i talebani hanno accettato di non attaccare le truppe straniere quando se ne vanno.

L’esercito americano ha preso il controllo dell’aeroporto domenica, l’unico modo in cui potevano volare fuori dall’Afghanistan, 20 anni dopo essere stati cacciati dall’invasione guidata dagli Stati Uniti, i militanti hanno conquistato Kabul senza combattere, ponendo fine a una settimana di rapida avanzata.

Testimoni hanno affermato che il volo è stato sospeso per la maggior parte di lunedì e che almeno cinque persone sono state uccise. Secondo i media, dopo il decollo di un aereo militare statunitense, due persone sono cadute dal fondo dell’aereo e sono morte.

Un funzionario degli Stati Uniti ha detto che l’esercito americano ha ucciso due uomini armati che sembravano sparare alla folla all’aeroporto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha difeso la sua decisione https://www.reuters.com/world/us/biden-says-us-mission-afghanistan-was-never-supposed-be-nation-building-2021-08-16 After 20 anni di guerra nelle forze armate statunitensi, la guerra più lunga del paese, ha affermato che è costata più di 1 trilione di dollari.

Tuttavia, il video di centinaia di afgani disperati che cercano di salire a bordo di un aereo militare statunitense in procinto di decollare potrebbe infastidire gli Stati Uniti, proprio come l’immagine di persone che cercano di salire a bordo di un elicottero sul tetto di Saigon nel 1975. Simboleggia l’umiliante ritiro delle truppe dal Vietnam.

Biden ha detto che deve prendere una decisione se chiedere all’esercito americano di combattere all’infinito o di attuare l’accordo di ritiro negoziato dal suo predecessore, il repubblicano Donald Trump.

“Sostengo fermamente la mia decisione”, ha detto Biden. “Venti anni dopo, ho imparato con difficoltà che non è mai stato un buon momento per ritirare le truppe. Ecco perché siamo ancora lì”.

Anche i suoi stessi diplomatici stanno affrontando critiche, https://www.reuters.com/world/us/we-could-have-done-more-frustration-grows-washington-over-bidens-kabul-2021-08-16 Il La presa del potere da parte dei talebani è stata attribuita ai leader politici afgani in fuga e alla riluttanza del loro esercito a combattere.

I talebani hanno occupato la più grande città dell’Afghanistan in pochi giorni, invece dei mesi previsti dall’intelligence statunitense. In molti casi, nonostante anni di addestramento e di equipaggiamento negli Stati Uniti e in altri paesi, le forze governative demoralizzate si arresero.

40.000 feriti

I talebani hanno iniziato ad attaccare le roccaforti del governo rurale in primavera e hanno compiuto omicidi mirati nelle città. Il CICR ha dichiarato che nei mesi di giugno, luglio e agosto, nelle sue strutture assistite sono state curate più di 40.000 persone ferite da armi, di cui 7.600 sono state curate dal 1° agosto.

Secondo un rapporto della televisione di stato cinese CCTV, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato al segretario di Stato americano Anthony Brinken che il ritiro frettoloso delle truppe statunitensi ha avuto un “grave impatto negativo”, aggiungendo che Wang Yi ha promesso di collaborare con Washington per promuovere la stabilità .

Secondo un accordo raggiunto con i talebani, le forze armate statunitensi completeranno il loro ritiro entro la fine di questo mese, accordo che dipende dal loro impegno per impedire che l’Afghanistan venga utilizzato per il terrorismo internazionale.

Quando i militanti islamici sono entrati a Kabul, domenica il presidente Ashraf Ghani ha lasciato l’Afghanistan, dicendo che voleva evitare spargimenti di sangue.

Una foto scattata all’interno dell’aereo ha mostrato che circa 640 afgani si sono infilati in un aereo da trasporto americano C-17 e sono volati in Qatar quel giorno.

Dopo che il segretario generale Antonio Guterres ha avvertito che i diritti umani e le violazioni di donne e ragazze sono “agghiaccianti”, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto negoziati per stabilire un nuovo governo in Afghanistan.

Durante il governo dei talebani dal 1996 al 2001, le donne non erano in grado di lavorare e sono state punite con lapidazione, frustate e impiccagioni in pubblico.

I talebani hanno dichiarato che non avrebbero reagito contro gli oppositori e hanno promesso di rispettare i diritti delle donne, delle minoranze etniche e degli stranieri, ma molti afgani sono scettici e temono che rivali e militanti vengano catturati.

L’alto funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la sicurezza di migliaia di afghani impegnati nel lavoro sui diritti umani. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto di porre fine all’obbligo di rimpatrio per gli afgani, compresi i richiedenti asilo le cui richieste sono state respinte.