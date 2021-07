Dopo che gli analisti MKM hanno avvertito che le entrate potrebbero essere perse a causa della debole acqua gassata, le azioni della Boston Beer sono diminuite prima degli utili

Azioni della Boston Beer Company

Sam,

-0,77%

Nel trading di mercoledì pomeriggio, il produttore di birra ha pianificato di riportare un calo dello 0,2% il giorno prima dei risultati del secondo trimestre. L’analista di MKM Partners Bill Kirk ha abbassato il prezzo obiettivo del titolo da 1.204 dollari a 974 dollari e ha ribadito il suo rating neutro prima della pubblicazione del rapporto sugli utili. Kirk ha scritto in un rapporto ai clienti: “A causa del rallentamento della categoria delle bibite e dell’insufficiente contributo dell’implementazione interna, riteniamo che il secondo trimestre di Boston Beer possa presentare errori di entrate e che sia necessario ridurre le indicazioni lungimiranti”. guadagni dopo la chiusura del mercato di giovedì. Il consenso di FactSet sugli utili per azione per il secondo trimestre è stato di $ 6,60 e le entrate sono state di $ 657,6 milioni. La società ha affermato che per l’intero anno 2021 prevede che gli utili rettificati per azione siano compresi tra 22,00 e 26,00 dollari statunitensi, mentre il consenso sulle entrate di FactSet è di 2,5 miliardi di dollari.Il titolo è sceso del 25,5% negli ultimi tre mesi, mentre l’indice S&P 500

punta,

+0,82%

È aumentato del 4,3%.

