Dopo che gli azionisti hanno chiesto la vendita delle azioni, le azioni di Nicolas sono crollate

Questo sostituisce il progetto di una società che in precedenza riportava erroneamente la presentazione di offerte di azioni da parte dell'azionista.

Azioni Nikola Corp.

NKLA,

-3,65%

Dopo che il produttore di auto elettriche ha rivelato di aver emesso 1,68 milioni di azioni attraverso gli azionisti di vendita, il produttore di auto elettriche è sceso del 2,7% nelle prime contrattazioni di venerdì. Nei documenti S-1 depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti giovedì successivo, Quasar Energy Partners LLC, Philipp Brothers Fertilizer LLC e Little Brothers LLC venderanno tutte le loro azioni di Weilai per un totale di 1.682.267 azioni, che rappresentano le azioni emesse La somma dello 0,4% della valutazione è calcolata in base al prezzo di chiusura di giovedì di 46,07 USD, ovvero 77,5 milioni di USD. La società ha dichiarato che non riceverà alcun ricavo da questa offerta. Finora, il titolo è sceso del 9,7%, mentre le azioni del leader di auto elettriche Tesla Inc. sono diminuite del 9,7%.

tesla,

-1,65%

L’indice S&P 500 è sceso dell’8,8%

punta,

+0,66%

Un aumento del 16,7%.

