Dopo che i commercianti al dettaglio si sono inondati di azioni, Robinhood è salito alle stelle

Robinhood è un’applicazione di trading utilizzata da molti investitori al dettaglio per promuovere la folle ascesa dei “titoli memetici” all’inizio di quest’anno e ha acquisito le caratteristiche degli stessi titoli meme.

Il prezzo delle azioni della società di intermediazione è salito dell’82% mercoledì, portando a più sospensioni delle negoziazioni sulla borsa Nasdaq, e il suo valore di mercato una volta è salito a 71 miliardi di dollari.

Meno di una settimana dopo la deludente quotazione di Robinhood, il prezzo delle azioni è aumentato Offerta pubblica inizialeI trader e gli analisti hanno affermato che l’inversione di questa settimana riflette l’accettazione del titolo sui social media da parte degli investitori al dettaglio e la nuova disponibilità di contratti di opzione relativi al titolo Robinhood.

Il trading senza commissioni di Robinhood ha attirato un gran numero di investitori al dettaglio durante la pandemia, che hanno tempo e denaro da risparmiare. All’inizio di quest’anno, l’app della società con sede in California era un luogo centrale per scambiare i cosiddetti titoli meme, poiché i clienti si organizzavano su piattaforme di social media come Reddit per elevare la catena di teatri in difficoltà AMC e il commercio al dettaglio di videogiochi e altri titoli come GameStop .

Ma la società ha limitato la negoziazione di diversi titoli gravemente allo scoperto a gennaio per soddisfare i requisiti di margine della sua stanza di compensazione, cosa che ha anche fatto arrabbiare molti clienti.Un giorno, ai commercianti è piaciuta la compagnia Debutto La scorsa settimana, è sceso dell’8,4% sul mercato azionario, la peggiore performance dalla sua quotazione.

Come alcuni noti investitori hanno acquistato il titolo, compreso il rimbalzo degli ultimi giorni Cathy Wood, Chi gestisce il fondo di investimento Ark Investment.

Secondo i dati del tracker del sentiment degli investitori al dettaglio Breakout Point, dall’IPO, il sentimento degli investitori in azioni Robinhood è aumentato su siti di social media come Reddit. Mercoledì mattina, le menzioni del suo simbolo azionario sono aumentate su Reddit.

Ivan Cosovic, il fondatore di Breakout Point, ha dichiarato che gli investitori al dettaglio su Reddit hanno iniziato a concentrarsi sull’obiettivo di $ 60 del prezzo delle azioni in aumento rispetto ai $ 35,15 di venerdì e “tifavano per Cathy Wood”.

Ha aggiunto: “Questa è un’IPO che l’industria al dettaglio odia molto, ma Cathie l’ha comprata e alcuni investitori al dettaglio in disparte hanno deciso di provarci.” “Il resto è Fomo”, o “paura di perderlo. ”

Il fornitore di dati Vanda Research ha sottolineato che i commercianti al dettaglio hanno iniziato a rivolgersi al titolo in gran numero martedì, aiutando il titolo a salire del 24% per chiudere al di sopra del suo prezzo di quotazione.

Chris Murphy, co-responsabile della strategia sui derivati ​​presso la società commerciale Susquehanna International Group, ha affermato che mercoledì è iniziato anche il trading di opzioni sul titolo Robinhood*. Negli ultimi 18 mesi, questi derivati ​​che consentono ai trader di speculare sul potenziale andamento delle azioni sono stati particolarmente apprezzati dagli investitori al dettaglio.

I trader che vendono opzioni call agli investitori di solito acquistano azioni Robinhood per coprire il rischio di far salire il mercato.

I guadagni di mercoledì hanno spinto la valutazione di mercato di Robinhood brevemente al di sopra di centinaia di società blue chip statunitensi, tra cui la casa automobilistica Ford, la società alimentare Kraft Heinz e la società di gestione patrimoniale T Rowe Price.

Alle 12:30 a New York, più di 101 milioni di azioni erano passate di mano. Il titolo ha ceduto circa la metà dei guadagni precedenti, ma è comunque aumentato del 33% a 62,19 dollari.

La mattina dell’IPO, quando è stato chiesto se Robinhood sarebbe diventato un meme stock, il co-fondatore Vlad Tenev ha detto: “Non so se le persone capiscono che un’elevata partecipazione al dettaglio nel mercato significa cosa, ma penso che sia fondamentalmente un cosa molto buona, e siamo molto felici di farne parte”.

*Una versione precedente di questo articolo affermava erroneamente che il trading di opzioni fosse iniziato martedì