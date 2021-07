Dopo che i regolatori hanno indagato sui piani SPAC, Bill Ackman riadatta il trading globale Reuters

Vivendi ha affermato in una dichiarazione separata che l’investimento di Pershing Plaza potrebbe rappresentare dal 5% al ​​10% del capitale globale, aggiungendo che se è inferiore al 10%, sarà aperto ad altri investitori per compensare il deficit.

Dopo che PSTH ha raccolto $ 4 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) la scorsa estate, questa riforma è stata un duro colpo per la più grande SPAC della storia. Ha affermato che ora ha 18 mesi per trovare un altro obiettivo, altrimenti deve restituire i fondi agli investitori.

Anche alcuni investitori hanno messo in dubbio l’accordo: sebbene Universal Pictures sia molto interessante, il prezzo delle azioni di PSTH è sceso del 18% dal suo annuncio. Ackerman una volta ha descritto la Universal Pictures come una “azienda incredibilmente iconica e super durevole” e il suo investimento ha valutato la casa discografica a 35 miliardi di euro (41 miliardi di dollari), incluso il debito.

SPAC Pershing Plaza Tower Holdings (PSTH) di Ackerman ha dichiarato in una dichiarazione che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sollevato domande su diversi elementi della transazione, ma non ha rivelato questi contenuti.

L’operazione ha attirato grandi investitori, tra cui la cinese Tencent, ma la decisione di Ackerman di utilizzare la SPAC per acquistare una quota di minoranza, deviando dal consueto modello di investimento per tali veicoli, ha attirato l’attenzione della gente fin dall’inizio.

© Reuters. Foto del file: il 25 luglio 2016, il logo di Universal Music Group (UMG) può essere visto in un edificio a Zurigo, in Svizzera. REUTERS/Arnd Wiegmann

