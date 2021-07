Dopo che il conflitto OPEC + ha rinviato la transazione di output, il prezzo del petrolio è rimasto intorno a $ 75. Fornito da Investing.com

Gli osservatori ritengono che l’OPEC+ potrebbe accettare di riprendere più produzione venerdì. “Per mantenere l’equilibrio del mercato, prevediamo di aggiungere 400.000 barili di petrolio al mese per il resto dell’anno”, ha detto a Bloomberg Neil Beveridge, analista senior di Sanford C Bernstein Hong Kong. Ha aggiunto che il greggio Brent potrebbe presto superare gli 80 dollari al barile.

Lungo la curva dei futures sul petrolio, la struttura del mercato diventa più forte e la differenza di tempo scivola ulteriormente nel premio spot. Giovedì, gli ultimi tre punti temporali della curva WTI hanno raggiunto $ 1 al barile. Ciò significa che il mercato è sempre più preoccupato per l’offerta ridotta, soprattutto nel principale centro di stoccaggio di Cushing, in Oklahoma, dove vengono quotati i futures del greggio statunitense. Il contratto Brent di settembre costa 90 centesimi in più rispetto a quello di ottobre, rispetto agli 80 centesimi di una settimana fa.

Wanda Nahari, fondatrice della società di consulenza petrolifera Wanda (NASDAQ:) Insights, ha dichiarato a Bloomberg: “È improbabile che l’OPEC+ scoppi di nuovo come lo scorso aprile”. “Hanno lavorato troppo duramente nell’ultimo anno per fallire. Abbandonare il accordo con rabbia in questa fase. Mi aspetto che l’accordo interinale tra Arabia Saudita e Russia venga approvato, ma potrebbero essere fatte alcune concessioni agli Emirati Arabi Uniti”.

Se l’OPEC+ non risolverà il conflitto, la possibilità di un’impennata dei prezzi del greggio aumenterà le pressioni inflazionistiche nell’economia globale. Poiché il rimbalzo della domanda di energia nelle principali economie ha superato la risposta dell’offerta, il petrolio ha appena terminato la sua metà migliore dal 2009. In una nota, Citigroup Società (codice NYSE:). Gli analisti hanno affermato che prima dello stallo, anche tenendo conto dell’aumento della produzione dell’OPEC+, si prevede che il mercato sarà ancora in grave deficit questo trimestre.

Prima del disaccordo, l’OPEC+ sembrava concordare in linea di principio di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno da agosto a dicembre. Dopo la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia dello scorso anno, i ministri dell’OPEC+ si riuniranno venerdì poiché i risultati attuali hanno lasciato il mercato in uno stato di incertezza e hanno offuscato la reputazione dell’alleanza.

