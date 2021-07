Dopo che il trattamento della fibromialgia ha ricevuto il supporto della FDA, l’inventario NeuroMetrix è più che triplicato

Stock di NeuroMetrix Inc.

Nuro,

+207,98%

Dopo che la società di dispositivi medici con sede nel Massachusetts ha dichiarato che il suo stimolatore nervoso elettrico transcutaneo Quell ha ricevuto una “designazione rivoluzionaria” dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per il trattamento dei sintomi della fibromialgia adulta, il prezzo delle azioni della società è salito del 241% a un record Un nuovo massimo nella storia. Il volume degli scambi è salito a 228,3 milioni di azioni e il volume medio di scambi giornalieri negli ultimi 30 giorni è stato di circa 125.600 azioni, rendendo questo titolo il più grande aumento e il titolo più attivamente scambiato nelle principali borse statunitensi. La fibromialgia è un dolore cronico che colpisce da 5 a 15 milioni di persone, o dal 2% al 6% della popolazione degli Stati Uniti, ed è più comunemente diagnosticato nelle persone di età compresa tra 30 e 50 anni. Quell è un neurostimolatore indossabile non invasivo che fornisce una stimolazione nervosa flessibile e precisa. Secondo il piano di designazione innovativo, la FDA fornirà alle aziende una revisione prioritaria e una comunicazione interattiva relativa allo sviluppo dei dispositivi attraverso la commercializzazione. Inoltre, ci sono alcuni programmi governativi che possono promuovere i rimborsi dell’assicurazione medica. Il titolo è aumentato del 251,9% finora quest’anno e l’ETF SPDR Health Care Select Sector

quattordici,

+1,22%

È aumentato del 13,5%, l’indice S&P 500

punta,

+1,52%

È aumentato del 15,3%.

