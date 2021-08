Dopo che la FDA ha approvato il vaccino COVID, le azioni di AMC volano!

Lunedì, le azioni degli operatori cinematografici sono aumentate poiché la piena approvazione del vaccino COVID-19 da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha alimentato le speranze che l’aumento dei tassi di vaccinazione consentirà a più persone di tornare al cinema.

Azioni AMC Entertainment Holdings Inc.

AMC,

+7,76%

Dopo un aumento di circa il 2,0% prima dell’annuncio della FDA, è aumentato del 6,7% nel commercio di mezzogiorno.

La FDA ha approvato il vaccino sviluppato da Pfizer.

PTFE,

+2,51%

e BioNTech SE

BNTX,

+10,53%

Adatto a persone di età superiore ai 16 anni.

“Sebbene milioni di persone siano state vaccinate in sicurezza contro il COVID-19, riconosciamo che per alcune persone il vaccino approvato dalla FDA potrebbe ora infondere più fiducia nella vaccinazione”, ha affermato. Il commissario ad interim della FDA Janet Woodcock in una dichiarazioneLeggi di più in MarketWatch Sezione “Aggiornamento Coronavirus”.

All’inizio di agosto, il CEO di AMC Adam Aron ha dichiarato in una teleconferenza con gli analisti dopo i risultati del secondo trimestre che il tasso di vaccinazione ha avuto un ruolo nella performance di AMC.

“[V]Secondo una pagella di FactSet, Aron ha affermato che aumentare l’attenzione su AMC e sull’industria cinematografica è molto importante.

Quando l’analista di Goldman Sachs Sean Goodman ha chiesto ad AMC come prepararsi per la possibile ondata di COVID su larga scala, Aron ha affermato che, data la diffusa disponibilità di vaccini, non si aspetta il tipo di arresto avvenuto lo scorso inverno.

“La soluzione di AMC è la vaccinazione”, ha detto Aron.

Leggi anche: Ora che la FDA lo ha completamente approvato, gli scettici sui vaccini accetteranno la sicurezza del vaccino COVID?

Altrove, Cinemark Holdings Inc. condivide.

ZTE,

+6,76%

IMAX Corp. è cresciuto del 5,6%.

Big Mac,

+4,11%

Aumento del 3,2%.

Grazie all’indice S&P 500, questi titoli hanno sovraperformato di gran lunga il mercato

Arpione,

+1,06%

Aumentato dell’1,0%.

Il CEO di Cinemark Mark Zoradi ha dichiarato in una teleconferenza post-guadagno all’inizio di questo mese che una delle considerazioni chiave riguardo al rimbalzo nel settore della proiezione cinematografica è lo “stato del virus e della vaccinazione”.