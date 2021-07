Dopo che le scorte statunitensi hanno superato le aspettative, il petrolio è aumentato per il quarto mese consecutivo

Sebbene la propensione al rischio degli investitori per il petrolio sia aumentata negli ultimi giorni, consentendo ai rialzisti di riprendere il controllo del mercato, la nuova minaccia Covid negli Stati Uniti e altrove è andata avanti rispetto alla situazione in cui i prezzi del greggio sono aumentati a malapena all’inizio di quest’anno. La strada è più impegnativa e si ferma settimana dopo settimana.

Il benchmark petrolifero globale, il greggio Brent, ha chiuso in rialzo di 31 centesimi, o dello 0,4%, a 75,41 dollari. Questa settimana, il greggio Brent è salito dell’1,8%. A luglio il greggio Brent è cresciuto dell’1,1%. Questo è il miglior risultato in sei settimane.

Il WTI ha chiuso in rialzo di 33 centesimi, o dello 0,5%, venerdì a 73,95 dollari al barile. Dal lunedì al venerdì, il prezzo di riferimento del greggio statunitense è aumentato del 2,1%, segnando la sua migliore settimana in cinque settimane. Inoltre è aumentato dello 0,7% a luglio.

Investing.com-Dopo che il forte aumento di tutto, dal petrolio greggio alla benzina e al diesel negli Stati Uniti, ha aiutato i rialzisti a rimettere in carreggiata il mercato, venerdì i prezzi del petrolio hanno raggiunto la loro migliore settimana in cinque settimane.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.