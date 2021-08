Dopo che le vendite della società hanno superato i $ 4 miliardi, il prezzo delle azioni di Gap è aumentato del 7%

Le azioni di Gap Inc. sono aumentate del 7% durante la sessione di negoziazione estesa di giovedì dopo che il rivenditore ha registrato vendite per oltre $ 4 miliardi, principalmente grazie ai suoi marchi Old Navy e Athleta, nonché profitti superiori alle aspettative di Wall Street, il che ha portato a un aumento della guida questo anno.

La società ha dichiarato di aver guadagnato 258 milioni di dollari USA, o 67 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 62 milioni di dollari USA, o 17 centesimi per azione, nello stesso periodo dello scorso anno. Dopo l’adeguamento per gli articoli una tantum, Gap ha guadagnato 70 centesimi per azione.

Gap ha affermato che le vendite sono aumentate del 29% a $ 4,2 miliardi, le più alte vendite del secondo trimestre in più di un decennio. La società ha dichiarato che le vendite sono state superiori del 5% rispetto al secondo trimestre del 2019. Il consenso di FactSet prevede un utile per azione di 46 centesimi e un fatturato di 4,1 miliardi di dollari. Gap ha affermato che rispetto al 2019, le vendite nette dei marchi Old Navy e Athleta sono aumentate rispettivamente del 21% e del 35%, mentre anche le vendite nette di Gap e Banana Republic sono diminuite del 10% e 15% rispetto al 2019. Le vendite online nel trimestre sono aumentate del 65% rispetto al trimestre 2019 e hanno rappresentato il 33% del business totale dell’azienda. L’amministratore delegato Sonia Syngal (Sonia Syngal) ha dichiarato in una dichiarazione: “Mentre l’influenza del nostro marchio si indebolisce gradualmente, l’aumento degli investimenti di marketing, il miglioramento della gestione del marchio e l’aggiornamento tecnologico stanno ottenendo risultati”. Gap ha aumentato i suoi utili per azione per l’intero anno a un valore compreso tra 1,90 e 2,05 dollari statunitensi, con un utile rettificato per azione compreso tra 2,10 e 2,25 dollari statunitensi. Richiede che le vendite di quest’anno aumentino di circa il 30%. Gap ha dichiarato giovedì di aver acquisito Drapr, una startup di e-commerce e un’applicazione online che consente alle persone di provare virtualmente i vestiti. I termini non sono stati resi noti. “Drapr mira ad aiutare i clienti a trovare la taglia di abbigliamento che meglio si adatta al loro stile personale e alla forma del corpo, aiutando i rivenditori a ridurre i resi non necessari”, ha affermato Gap. “Abbiamo in programma di utilizzare Drapr per aiutare Gap Inc. a migliorare l’esperienza di adattamento per i nostri clienti e ad accelerare la nostra trasformazione digitale in corso”. Il prezzo delle azioni di Gap è aumentato di quasi il 31% quest’anno, mentre l’indice S&P 500 è aumentato di circa il 19%

