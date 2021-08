Dopo che le vendite delle compagnie assicurative online sono diminuite, il prezzo delle azioni di limonata è sceso del 9% e le perdite sono aumentate

Le azioni di Lemonade Inc. sono scese del 9% mercoledì sera dopo che la compagnia assicurativa ha riferito che le vendite sono diminuite nell’ultimo trimestre e le perdite sono più che raddoppiate.

La società ha dichiarato di aver perso $ 55,6 milioni nel secondo trimestre, o 90 centesimi per azione, rispetto a una perdita di $ 21 milioni nel secondo trimestre del 2020. I ricavi sono scesi a 28,2 milioni di dollari dai 29,9 milioni di dollari di un anno fa.

Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che la società abbia un fatturato di 26,8 milioni di dollari e una perdita di 92 centesimi per azione.

“Quando guardiamo al futuro, dal nostro punto di vista, la seconda metà è ‘tutti i sistemi in funzione’.

Ci sono dinamiche simili”, ha detto la società in una lettera agli azionisti.

La limonata è Uno dei migliori nell’affollato campo delle IPO nel 2020Dopo aver venduto per $ 29 per azione, il prezzo delle azioni è più che raddoppiato quando ha debuttato. Il titolo ha raggiunto il picco di $ 180 a gennaio, ma mercoledì ha chiuso a $ 89,88, per poi scendere di nuovo in una giornata di negoziazione estesa.

La società prevede un fatturato nel terzo trimestre compreso tra 32,5 milioni di dollari USA e 33,5 milioni di dollari USA, con spese in conto capitale di circa 3 milioni di dollari USA. La guida alle entrate è in linea con il consenso di FactSet in questo trimestre.

Per l’intero anno del 2021, la società richiede entrate comprese tra 123 e 125 milioni di dollari USA e spese in conto capitale di circa 11 milioni di dollari USA. Gli analisti intervistati da FactSet prevedono che le vendite nel 2021 saranno di circa 119 milioni di dollari.

Lemonade ha dichiarato di avere oltre 1,2 milioni di clienti alla fine del trimestre, rispetto agli 814.160 clienti alla fine del secondo trimestre del 2020.

Il titolo è salito del 3,4% alla fine della normale giornata di negoziazione. Finora quest’anno, le azioni di Lemonade sono diminuite del 27%, mentre l’indice S&P 500 è aumentato del 17%

Arpione,

-0,46%.

Chiarimento: a causa di un errore in FactSet, la versione precedente di questo articolo aveva un consenso errato sulla perdita di Lemonade. È stato aggiornato.