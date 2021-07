Dopo che sono stati trovati agenti cancerogeni in alcuni spray, le farmacie hanno rimosso la crema solare Johnson & Johnson dagli scaffali Reuters

Valisure ha presentato diverse petizioni alla FDA in merito alla presenza di agenti cancerogeni nei farmaci, inclusa la metformina per il trattamento del diabete, che è stata successivamente richiamata dalla FDA.

Il richiamo è un altro duro colpo per Johnson & Johnson, uno dei maggiori produttori al mondo di prodotti per la salute dei consumatori. La società sta già affrontando una serie di cause legali relative ai suoi prodotti a base di talco, protesi a rete vaginale e antidolorifici oppioidi.

Un portavoce di Johnson & Johnson ha affermato che la società è in contatto con altri regolatori in merito al richiamo, aggiungendo che l’annuncio di mercoledì è in risposta ad azioni volontarie intraprese negli Stati Uniti.

La società ha dichiarato: “L’esposizione quotidiana al benzene in questi prodotti per la protezione solare aerosol raggiunge il livello rilevato nei nostri test e non si prevede che causi effetti negativi sulla salute”.

Le azioni di Johnson & Johnson sono scese dell’1,2% a $ 168,37. La società ha affermato che il benzene non è un ingrediente nei suoi prodotti per la protezione solare e sta indagando sulla causa della contaminazione.

In base al livello e al grado di esposizione, il benzene è classificato come una sostanza che può provocare il cancro.

CVS ha aggiunto di aver anche interrotto le vendite di due prodotti per il trattamento delle scottature solari nella petizione di Valisure. Altri prodotti con un contenuto di benzene superiore ai livelli raccomandati provengono da Fruit of the Earth e Sunbum, aziende private.

(Reuters)-Dopo che Johnson & Johnson ha annunciato l’individuazione del cancro, le due più grandi catene di farmacie statunitensi CVS Health Corp (NYSE:) e Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:) Inc hanno iniziato a rimuovere i prodotti per la protezione solare Johnson & Johnson (NYSE:)- Piombo alle sostanze chimiche in alcuni campioni.

