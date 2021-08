Dopo che una carenza di autisti britannici ha colpito l’offerta, il negoziante ha iniziato a prendere il timone

Paul Cheema ha appena organizzato un altro turno di 12 ore per il suo minimarket a Coventry, nell’Inghilterra centrale. Non dietro il bancone, ma al volante: guidando il suo furgone da e verso un grossista di Birmingham, acquistando scorte che il fornitore non è riuscito a consegnare.

La sua crisi di approvvigionamento è causata da Carenza di camionistiIl problema è aggravato dall’alto tasso di infezione da coronavirus, guidato dalla Brexit, che costringe all’autoisolamento molti camionisti che stanno ancora lavorando dopo essere stati esposti a possibili casi positivi.

“Nei fine settimana, il nostro pane e il nostro latte erano esauriti”, ha detto Chima al Financial Times. “Così, sono salito sul furgone. È stato doloroso, ma siamo qui per servire la nostra comunità e abbiamo bisogno di uno scaffale completo”.

Mancanza di cibo di base È diventato uno degli argomenti più scottanti C-Talk, Cheema è un forum nazionale per i proprietari di piccoli negozi. “La gente è sull’orlo del collasso”, ha detto.

Questo Associazione minimarket Il gruppo di pressione del settore (ACS) ha descritto la Brexit e la successiva “peste” come una “tempesta perfetta”.

ACS e alcuni datori di lavoro britannici hanno esortato il governo a esentare i conducenti vaccinati e i commessi dall’autoisolamento se sono stati esposti a Covid-19 ma sono risultati negativi. Questa modifica non è prevista fino al 16 agosto.

Paul Cheema fuori dal negozio Nisa a Coventry © Andrew Fox/FT



Cheema è femmina, Una cooperativa con 4.000 negozi, è stata costretta a cancellare molti servizi di consegna lo scorso fine settimana a causa di una carenza di autisti.

Anche Adrian Costain, che possiede un negozio Nisa nel Merseyside, ha adottato metodi di ritiro in contanti e da solo dopo che il fornaio Warburtons ha interrotto la consegna questa settimana. “Abbiamo ottenuto un servizio migliore da fornitori più piccoli”, ha affermato.

Warburton non ha risposto a una richiesta di commento.

Nisa ha dichiarato: “In tutto il Regno Unito, la carenza di conducenti e la necessità di isolamento stanno influenzando la catena di approvvigionamento e la consegna delle merci. Comunichiamo regolarmente con i nostri partner per tenerli informati di eventuali modifiche alle consegne”.

Anche i negozi Spar sono interessati.Grossista AF BlackmoreSpar, che fornisce più di 900 negozi Spar, questa settimana ha cancellato quasi il 10% dei suoi ordini di congelamento nel tentativo di ripristinare la sua rete. Secondo una nota vista dal Financial Times, ha anche revocato la sua decisione di chiudere il magazzino di Hastings e migliorare le condizioni dei conducenti.

Sarah Ellis, direttore marketing del gruppo di AF Blakemore, ha dichiarato al Financial Times che durante il periodo più trafficato dell’anno, il numero di britannici in vacanza a casa ha aumentato la domanda.

Ha detto che l’interruzione sarebbe “a breve termine”, ma ha chiesto al governo di aiutare. “Sebbene la creazione di un centro di test Covid-19 in un centro di distribuzione andrà a beneficio della disponibilità dei colleghi, sono necessarie ulteriori azioni per aiutare ad alleviare la carenza di autisti”.

Asda e Tesco pagheranno un bonus di iscrizione di £ 1.000 ai nuovi conducenti entro la fine di settembre per aiutare i reclutatori © Yui Mok/PA



La Road Transport Association ha dichiarato che il Regno Unito è 100.000 conducenti scomparsi, In un settore che impiega in genere circa 600.000 dipendenti.

Un altro problema è che a causa della cancellazione dei test durante la pandemia, il numero di conducenti qualificati è diminuito. Dopo che il governo ha cambiato le regole IR35 per trattarli come dipendenti piuttosto che come lavoratori autonomi, altri hanno lasciato l’industria, il che ha aumentato le loro imposte.

Il governo ha respinto la richiesta dell’agenzia commerciale per la riammissione temporanea dei conducenti dell’UE prima di reclutare o formare altri conducenti britannici.

Ma un autista, che ha chiesto di non essere nominato, ha affermato che la carenza è stata il risultato di anni di calo dei salari e delle condizioni di lavoro.

“I salari sono stagnanti da 20 anni. Infatti, in molti casi, sono stati ridotti, soprattutto dopo l’afflusso di manodopera nell’Europa orientale”, ha affermato. “Siamo trattati come operai”.

Anche i grandi supermercati hanno segnalato carenze sporadiche e prodotti di grandi dimensioni ma poco costosi come l’acqua minerale sono un problema particolare. Alcune persone devono fornire incentivi per aiutare i reclutatori: sia Asda che Tesco stanno pagando ai nuovi conducenti un bonus di 1.000 sterline fino alla fine di settembre.

Il grande magazzino John Lewis ha annunciato giovedì che aumenterà gli stipendi dei camionisti a £ 5.000 all’anno.

A causa della carenza di autisti, Nisa, che possiede 4.000 negozi, è stata costretta ad annullare molte consegne lo scorso fine settimana © Andrew Fox/FT



Allo stesso tempo, il cibo è più scarso. La National Farmers Union (NFU) ha dichiarato che gli agricoltori e i trasformatori di carne hanno perso il 16,5% della loro normale forza lavoro a causa di Covid-19 e Brexit.

Pertanto, il British National Poultry Council ha dichiarato che i suoi membri hanno effettuato tagli alla produzione senza precedenti. La produzione di pollo della maggior parte delle aziende è inferiore dal 5% al ​​10% rispetto al solito, la produzione di tacchini è ridotta del 10% e la produzione di tacchini di Natale diminuirà di un quinto.

“La sicurezza alimentare britannica sarà colpita dall’inflazione alimentare e costretta a fare affidamento su più cibo importato”, ha affermato Richard Griffith, CEO del Poultry Trading Group.

Il vicepresidente della NFU Tom Bradshaw ha affermato che anche i coltivatori di frutta e verdura stanno affrontando una carenza di manodopera. Nonostante il regime pilota dei visti per i lavoratori stagionali, molti lavoratori agricoli temporanei dell’Unione europea scelgono di non lavorare nelle fattorie britanniche.

Ha detto che circa il 65% di questi lavoratori sono di solito rimpatriati negli anni precedenti, ma quest’anno solo il 35% sono rimpatriati.

“La pressione inflazionistica è enorme e i salari sono un fattore chiave. Cercare di passare” [added costs] I fatti hanno dimostrato che il monte della filiera è molto difficile. C’è una vera pressione a livello di azienda agricola, i margini di profitto stanno rapidamente diminuendo e scomparendo”, ha detto Bradshaw.

Ha aggiunto che la mancanza di trasporto ha costretto un coltivatore a inviare quasi 500.000 sterline di frutta in una discarica a giugno.

Il governo britannico ha dichiarato: “Abbiamo recentemente annunciato un pacchetto di misure per aiutare a far fronte alla carenza di conducenti di mezzi pesanti, compresi piani per semplificare il processo per i nuovi conducenti di ottenere una patente di autocarri e aumentare il numero di test che possono essere condotti”.

“Abbiamo anche temporaneamente allentato le norme sull’orario di lavoro per i conducenti, consentendo ai conducenti di mezzi pesanti di viaggiare un po’ più a lungo”.