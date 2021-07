Dopo che una fuoriuscita di sostanze chimiche ha ucciso due persone e ne ha ferite 30, lo stabilimento di Lyondell, in Texas, è sottoposto a lavori di pulizia Reuters

Lyondell ha affermato che sono in corso indagini sulla causa della perdita e che le agenzie locali e federali, tra cui l’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Commissione per la sicurezza chimica e l’Agenzia per la protezione ambientale, sono state tutte informate.

L’incidente ha segnato uno dei peggiori disastri chimici negli Stati Uniti dopo una serie di esplosioni nello stabilimento del gruppo TPC a Port Neches, in Texas, nel novembre 2019. Sebbene non ci siano state vittime e solo 3 persone ferite, è stato detto loro di evacuare entro un raggio di quattro miglia il giorno prima della festa del Ringraziamento negli Stati Uniti.

L’incidente è avvenuto martedì notte quando l’unità di acetilazione della struttura ha rilasciato circa 45.000 kg (100.000 libbre) di una miscela contenente acido acetico. Liandel ha dichiarato in una dichiarazione che “tutto è normale” è stato annunciato mercoledì mattina e che il monitoraggio aereo non ha mostrato livelli operativi.

(Reuters)-Mercoledì mattina, due operai sono stati uccisi in una fuoriuscita di sostanze chimiche e altri 30 sono rimasti feriti.Le operazioni di pulizia sono ancora in corso. Lyondell Industrie di Basilea (NYSE:) Con sede a Laporte, in Texas, ha affermato la società.

