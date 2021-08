Dopo essere caduto nei primi scambi, l’indice S&P 500 ha inaugurato il suo più grande rimbalzo da marzo e il Dow ha raggiunto il record per la serie di vittorie più lunga in 4 anni

Share it

Cosa c’è di diverso in mezza giornata.

L’indice Standard & Poor’s 500 e il Dow Jones Industrial Average sono stati sul punto di chiudere per la prima volta in cinque giorni di negoziazione, colpiti da notizie negative, ma in netto miglioramento.

L’Afghanistan è caduto nelle mani dell’esercito talebano insorto. I dati provenienti dalla Cina mostrano che la diffusione della variante delta altamente contagiosa del COVID-19 sta rallentando la seconda economia mondiale. Ancora più importante, si pensa che alcuni funzionari della Federal Reserve siano inclini a porre fine agli acquisti mensili della banca centrale di 120 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca a metà del 2022 e a porre fine ad alcune delle politiche di allentamento del nuovo virus corona che aiutano a sostenere i mercati finanziari. Durante il picco di distruzione causato dalla pandemia all’inizio della primavera del 2021, ha gettato le basi per l’innalzamento dei tassi di interesse. I commenti ribassisti di lunedì sono stati sufficienti per testare le convinzioni dei rialzisti più risoluti, ma l’avidità sembrava superare i timori di Wall Street e ha contribuito a cementare un ritorno significativo. Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,26%

Secondo i dati di mercato Dow Jones, l’indice è sceso dello 0,7% al minimo di lunedì, ma lunedì ha chiuso in rialzo dello 0,3%, il più grande rimbalzo nel mercato più ampio dal 25 marzo. L’indice ha inoltre chiuso a un livello record per il quinto giorno di negoziazione consecutivo. Dow

giù,

+0,31%,

Allo stesso tempo, ha anche stabilito un nuovo massimo di chiusura per la quinta volta consecutiva, che è stato lo stesso del massimo storico più lungo dell’8 novembre 2017. L’ultima volta che il Dow Jones Industrial Average e l’indice Standard & Poor’s 500 hanno stabilito cinque record di chiusura consecutivi contemporaneamente è stata la fine di un periodo di cinque giorni. 20 ottobre 2017. Indice composito Nasdaq

confrontare,

-0,20%

Ridotto anche il calo Ma finisce comunque l’incontro con un valore negativo. A dire il vero, gli investitori del mercato azionario non pensano che gli investitori siano fuori dai guai. Joe LaVorgna, capo economista di Natixis Americas, ha affermato che l’evidenza che la fiducia sta diminuendo è un brutto segno per l’economia e il mercato. Lunedì ha scritto in un rapporto di ricerca: “La recente debolezza della fiducia dei consumatori è preoccupante perché potrebbe indicare un rallentamento della crescita dei consumi in futuro”. Entro la metà del 2022, il prezzo obiettivo dell’indice S&P 500 è di 4.000 punti e 4.225 punti.

