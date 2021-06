Dopo il divieto di mining di Pechino, la cinese Bitmain sospende le vendite di macchine per il mining di criptovalute Reuters

“Per aiutare la transizione del settore senza intoppi”, Bitmain ha deciso di sospendere le vendite delle sue macchine per l’estrazione di formiche in tutto il mondo.

“Le miniere (d’oltremare) non vengono realizzate da un giorno all’altro e il mercato secondario viene venduto sotto un’enorme pressione”, ha affermato Bitmain in una nota.

In risposta alla chiamata di Pechino, i principali centri minerari di criptovalute cinesi, tra cui Mongolia Interna, Xinjiang, Yunnan e Sichuan, hanno emanato misure dettagliate per sradicare il business.

Shanghai (Reuters)-Il più grande produttore cinese di macchine per il mining di criptovalute, Bitmain, ha dichiarato di aver sospeso le vendite dei suoi prodotti nel mercato spot per alleviare la pressione di vendita dopo che Pechino ha vietato il mining di Bitcoin.

© Reuters. Il computer per il mining di Bitcoin è stato fotografato nella miniera di Bitmain vicino a Keflavik, in Islanda, il 4 giugno 2016. La foto è stata scattata il 4 giugno 2016. REUTERS/Jemina Kelly/Files

