Dopo il giugno più caldo della storia, gli Stati Uniti si preparano a una nuova ondata di caldo a ovest Reuters

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, la temperatura media negli Stati Uniti continentali a giugno è stata di 72,6 gradi, 4,2 gradi in più rispetto al livello medio e 0,9 gradi in più rispetto al record stabilito a giugno 2016.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, si tratta del giugno più caldo mai registrato in 127 anni.

Quando si prevede che la temperatura sia compresa tra 100 e 104 gradi, questi stessi stati e più aree di Washington, New Mexico e Colorado sono dipinti di arancione per la consultazione ad alta temperatura.

La mappa con codice colore del National Weather Service mostra che la maggior parte delle aree della California e vaste aree dell’Oregon, dell’Idaho, del Nevada, dello Utah e dell’Arizona sono ombreggiate in rosa per indicare avvisi di surriscaldamento, il che significa che la temperatura dovrebbe raggiungere o superare 105 gradi. https://twitter.com/NWSWPC/status/1413526441967472642/photo/1

Il National Weather Service ha emesso un avviso di surriscaldamento per la maggior parte dell’ovest lunedì notte, prevedendo un “tempo pericolosamente caldo”, comprese temperature fino a 130 gradi Fahrenheit (54 gradi Celsius) nella Death Valley, in California.

