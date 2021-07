Dopo il successo di Blue Origin, il titolo Virgin Galactic ha subito un duro colpo. perché.

dimensione del font

Virgin Galactic Holdings

non l’unico Turismo spaziale di successo franchising.9 giorni dopo il successo di Yinhe Fondatore di Ferry Sig

Richard Branson

Nello spazio, Jeff Bezos La compagnia aerospaziale Blue Origin ha completato con successo il suo primo volo con equipaggio. Questo potrebbe pesare sulle azioni Galaxy martedì.

Virgin Galactic (codice azionario: SPCE) è sceso di circa il 5,1% negli ultimi scambi a $ 30,76.Questo

Indice Standard & Poor’s 500

con

Dow Jones Industrial Average

Rimbalzo dopo un aumento rispettivamente dell’1,5% e dell’1,7% Paura del Covid-19 Lunedi che porta a un forte sell-off.

Agli investitori potrebbe non piacere la concorrenza nella corsa al turismo spaziale. In una trasmissione in diretta del suo volo, Blue Origin ha dichiarato di aver avviato le operazioni ed è pronta ad accettare prenotazioni di spazi. Virgin Galactic ha un arretrato di circa 600 potenziali astronauti. Ciò soddisferà la domanda per diversi anni. Wall Street prevede che entro il 2022 Galaxy avrà solo circa 200 voli commerciali.

Si ritiene che il prezzo del volo iniziale di Galaxy sia di circa 250.000 USD per postoUN di Barron L’e-mail di richiesta del prezzo non è ancora stata restituita.

Ma rispetto al recente aumento del titolo, la concorrenza potrebbe non essere un fattore.

Le azioni Galaxy sono state molto calde di recente e quelle che salgono alla fine diminuiranno. Gli investitori stanno spingendo verso l’alto le azioni in attesa di buone notizie. Ora che la buona notizia del volo di successo di Branson è passata, gli acquirenti di azioni si sono fermati e hanno aspettato il prossimo annuncio o evento importante.

Un altro test di volo, o forse la data di inizio delle normali operazioni commerciali, può fungere da catalizzatore. Wall Street prevede che Galaxy avvierà voli regolari verso la fine del 2021. Analista Canaccord Ken Herbert raccontare di Barron Recentemente, crede che l’inizio del 2022 sia più probabile.

Herbert ha valutato le azioni Galaxy come un acquisto con un prezzo obiettivo di $ 48. Si tratta di un aumento da $ 35 prima del decollo del volo a luglio, quando il titolo veniva scambiato a quasi $ 50.

Herbert e gli altri analisti hanno difficoltà a tenere il passo. A partire dall’inizio di maggio, in circa 2,5 mesi, il prezzo delle azioni di Galaxy è passato da 15 a 50 dollari USA. Un aumento come Icarus è importante tanto quanto il declino delle azioni di Blue Origin oggi.

Finora quest’anno, le azioni Galaxy sono ancora aumentate di circa il 30%, meglio dell’aumento comparabile nel mercato complessivo. Tuttavia, il percorso intrapreso potrebbe portare alla cinetosi degli azionisti.

Un altro motivo per cui il prezzo delle azioni è durato per una settimana è stata la vendita di azioni annunciata da Galaxy dopo il suo volo di successo.Virgin Galactic dice 12 luglio Raccoglierà fino a 500 milioni di dollari attraverso la vendita di nuove azioni. Più azioni hanno diluito le azioni degli azionisti esistenti. Più venditori che acquirenti, anche se il venditore è l’azienda stessa, causano sempre la caduta delle azioni.

