Dopo la cancellazione della pandemia, gli americani festeggiano il 4 luglio Reuters

5/5 © Reuters. Daniel Flanagan e Zhadyra Darbayeva si godono il tempo al Lincoln Memorial a Washington, negli Stati Uniti, il 3 luglio 2021. REUTERS/Mary F. Calvert



2/5

di Barbara Goldberg

New York (Reuters)-Dopo che la pandemia di coronavirus dello scorso anno ha costretto la cancellazione di quasi tutte le celebrazioni, domenica gli americani hanno celebrato il 245° compleanno del loro Paese. I fuochi d’artificio potrebbero sembrare più luminosi, gli hot dog potrebbero avere un sapore succoso, le bande musicali potrebbero sembrare più allegri.

Come sempre, lo spettacolo pirotecnico è il momento clou della festa del 4 luglio. I due più grandi spettacoli pirotecnici del paese saranno allestiti sul National Mall di Washington e a più di un miglio dall’East River a New York City, separando Manhattan dal Queens e Brooklyn.

Alcuni eventi classici del 4 luglio, come la famosa gara di mangiatori di hot dog di Nathan a Coney Island, Brooklyn, sono stati ridotti di scala per consentire il distanziamento sociale a causa della continua minaccia di COVID-19 che ha ucciso più di 600.000 americani. La variante Delta più aggressiva ha sollevato avvertimenti sulla possibilità di un altro aumento del numero di persone non vaccinate.

Anche così, questa festa è un momento per gli americani di mostrare patriottismo e celebrare il fresco senso di libertà in senso personale, socializzando di nuovo con gli amici e godendosi la semplice gioia dell’estate.

Ma il Movimento 4 luglio di quest’anno non è stato completamente spensierato. La scorsa settimana il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha avvertito la polizia statale e locale che la minaccia di violenza da parte di gruppi estremisti domestici è aumentata nel contesto dell’allentamento delle restrizioni COVID-19 e delle vacanze del 4 luglio.

L’American Automobile Association ha dichiarato che si aspetta che questa sia la vacanza su strada più trafficata del 4 luglio mai registrata: si stima che 43,6 milioni di americani guidino, che è del 5% in più rispetto al record stabilito nel 2019.

Aleksandra Magidoff, una ragazza di 12 anni di Brooklyn, si è recata nei sobborghi del New Jersey per riconnettersi con un’amica di sempre e la sua famiglia. Dall’inizio della pandemia di primavera del 2020, New York è stata l’epicentro del COVID-19 negli Stati Uniti: più di 3,5 milioni di persone si sono trasferite da New York e loro sono una di queste.

“Sono molto emozionato, posso parlare con loro, festeggiare con loro, semplicemente socializzare!”, ha detto Magidoff, che è stato completamente vaccinato sotto il modello gigante della balena blu all’American Museum of Natural History di New York. Ha detto che le ragazze hanno intenzione di mangiare “un mucchio di hamburger e hot dog” prima di partecipare allo spettacolo pirotecnico al mercato all’aperto del New Jersey.

Il 4 luglio dello scorso anno, durante il blocco della pandemia, ha guardato i fuochi d’artificio sul tetto del condominio e le è stato permesso di festeggiare solo con la sua famiglia più stretta.

I funzionari affermano che delle 1.000 persone a Washington che hanno partecipato alle celebrazioni del 4 luglio del presidente Joe Biden con i lavoratori di base e le famiglie dei militari sul prato della Casa Bianca, chiunque non sia stato vaccinato deve indossare una maschera. [nL2N2OG00N]

Il presidente ha organizzato l’evento tre giorni dopo la sua visita a Surfside, in Florida, per confortare le famiglie dei loro cari nel complesso di appartamenti crollato il 24 giugno. In segno di rispetto per le persone colpite dalla tragedia, diverse comunità della Florida hanno annullato i loro spettacoli pirotecnici il 4 luglio, hanno detto i funzionari della città. [L2N2OD0UI]

Altrove a Washington, le bande musicali hanno tenuto una tradizionale parata in Barracks Street a Capitol Hill domenica. Al calare della notte, il National Mall attirerà una grande folla per assistere allo spettacolo pirotecnico di 17 minuti da entrambi i lati della Lincoln Memorial Reflecting Pool (NASDAQ:).

Nell’East River di New York, 50 fuochi d’artificio hanno trascorso diversi giorni caricando più di 65.000 proiettili su cinque chiatte, stupito il pubblico che guardava lo spettacolo spettacolare dal vivo o in TV. Il display è fornito dal grande magazzino Macy’s (NYSE:).

Illuminare il cielo notturno non solo delizia la folla, ma si prevede anche di ripristinare l’ancora di salvezza delle aziende che forniscono 16.000 spettacoli pirotecnici del 4 luglio, che di solito si svolgono nelle città. Julie Heckman, direttore esecutivo dell’American Pyrotechnic Association, ha affermato che l’anno scorso solo “pochissimi” hanno continuato a esibirsi.

Heckman ha dichiarato: “Circa il 70% delle persone prevede di tornare e molti saranno più grandi e migliori di prima della pandemia”.

Ma per alcune persone, il 4 luglio è cupo.

Oltre all’ombra della pandemia e al crollo degli edifici in Florida, gli Stati Uniti occidentali affrontano anche un rischio maggiore di incendi in condizioni di caldo torrido e condizioni estremamente secche. Un fallimento della catena di approvvigionamento nazionale legato alla pandemia ha fatto salire i prezzi di tutto, dagli articoli per la casa ai fuochi d’artificio.