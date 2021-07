Dopo la continua soppressione della Cina, la rete Bitcoin è stata duramente colpita in tutti gli aspetti

Da quando la notizia è uscita alla fine di maggio, la Cina ha preso provvedimenti per chiudere diverse operazioni di mining di criptovaluta. Si stima che circa il 90% dei minatori cinesi sia offline. Allo stesso tempo, alcune importanti compagnie minerarie hanno chiuso i battenti e si stanno trasferendo in aree più adatte alle criptovalute. Tuttavia, l’impatto dell’ultima posizione anti-cripto della Cina è ancora molto efficace e potrebbe durare più a lungo.

Secondo il rapporto BTC PEERS, la China Financial Stability and Development Commission (FSDC) ha rivelato il suo piano per reprimere le attività di mining e trading di Bitcoin nel paese. Questa notizia ha creato molta incertezza tra gli investitori di criptovalute, in particolare i minatori cinesi. Nella nuvola di incertezza causata dall’annuncio, il prezzo di Bitcoin è crollato a quasi $ 30.000.

In alcuni casi, un’elevata difficoltà di rete significa che il mining dello stesso numero di blocchi richiede una maggiore potenza di calcolo. D’altra parte, una bassa difficoltà di rete indica che i minatori possono trovare nuovi blocchi più velocemente. Il livello di difficoltà della rete viene adeguato ogni 2016 blocchi (circa una volta ogni due settimane) per garantire che il tempo medio tra ogni blocco sia di 10 minuti.

