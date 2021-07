Dopo la morte del giocatore, dove vanno a finire gli account e gli acquisti dei videogiochi?

Share it

Nel corso degli anni, i giochi elettronici e i giochi mobili sono diventati sempre più popolari. L’industria ha anche visto un aumento della quantità di denaro speso attraverso gli acquisti in-game.

Questo lascia l’improbabile domanda su cosa accadrà al tuo account di videogiochi e agli acquisti dopo la tua morte. Un nuovo brevetto potrebbe rivelare la risposta.

cosa è successo: Domande di brevetto depositate nel 2019 Tencent Holdings (rosa: Tessie) È stato approvato, secondo giocatori europei.

Il brevetto si basa sul “certificato del bene digitale” e copre anche l’eredità dei beni digitali.

Tencent non ha annunciato alcun piano di brevetto, ma potrebbe essere un argomento importante in futuro.

Tencent è la più grande azienda di videogiochi al mondo, con Riot Games, Epic Games, Activision Blizzard (Nasdaq: ATV) e Ubisoft (OTC: UBS). La società possiede giochi popolari come League of Legends, Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds e Glory of Kings.

Perché è importante: Daniel Ahmed condiviso Le sue opinioni su cosa potrebbero significare i brevetti.

“Questo è legato all’eredità di oggetti e risorse digitali dopo la morte di una persona”, ha detto Ahmed.

Ahmed ha aggiunto Mela (Nasdaq: AAPL) Ha recentemente annunciato un servizio di patrimonio digitale in cui gli utenti possono nominare un amministratore che può accedere ai propri effetti personali dopo la morte.

“Il brevetto di Tencent è simile, ma se è indicato nel testamento, è consentito il trasferimento diretto dell’oggetto”.

Poiché i giocatori spendono sempre più soldi per gli acquisti in-app, l’ereditarietà digitale potrebbe diventare più importante in futuro. Senza un piano, se una persona muore e il suo account non viene più utilizzato, questi beni diventeranno inutili.

I brevetti di Tencent possono diventare altre società di videogiochi o fornitori di applicazioni (come Apple e Compagnia dell’alfabeto (Nasdaq: Google) (NASDAQ: Google).

In futuro, proprio come scrivere un testamento e nominare qualcuno come proprietario della tua proprietà al momento della morte, potresti anche dover specificare chi riceverà i tuoi personaggi di gioco e le risorse digitali.