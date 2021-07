Dopo la morte del presidente di Haiti, è imminente la “caduta all’inferno”

Questa settimana Jovenel Moïse è stato ucciso davanti alla sua famiglia e durante i suoi quattro anni come presidente di Haiti si è fatto molti nemici e ha avuto pochi amici.

Ci sono così tanti nemici che quando una squadra di mercenari travestiti da agenti della DEA ha fatto irruzione nella villa privata del presidente nelle prime ore di mercoledì mattina, non era del tutto chiaro da che parte fosse la sua guardia del corpo. Da allora le autorità haitiane hanno ordinato l’interrogatorio del suo personale di sicurezza.

Le riprese video riprese dai testimoni che circolano su Internet sembrano mostrare che l’assassino si stava avvicinando alla casa in un lento convoglio col favore dell’oscurità. Alcuni aggressori hanno impugnato mitragliatrici mentre camminavano tra le auto, urlando “Operazione DEA” e “Non sparare” in inglese.

Non appena sono entrati in casa, gli assassini hanno sparato ripetutamente a Moise e a sua moglie Martina. Il presidente è stato colpito 12 volte e gli è stato cavato l’occhio sinistro.Il giudice istruttore Carl Henry Destin ha detto al quotidiano haitiano Xinpao. Martina è sopravvissuta all’attacco, è stata gravemente ferita ed è stata trasportata in aereo in Florida per le cure.

Le autorità haitiane hanno marciato davanti ai media con 17 membri della squadra d’assalto di 28 persone sospettate di aver ucciso il presidente © AFP via Getty Images

L’attentato ha suscitato la condanna della comunità internazionale: nonostante le violenze locali nel Paese, la popolazione di Haiti è ancora sconvolta. “La gente è ora in uno stato di incertezza”, ha detto un residente di Port-au-Prince. “Che tu ami Moise o lo odi, la reazione è la stessa: uno shock profondo.”

Molte domande irrisolte includono: chi ha ordinato l’omicidio, perché la guardia del corpo apparentemente non ha opposto resistenza e cosa accadrà dopo ad Haiti, anche prima che l’assassinio fosse già in grave crisi.

Sebbene gli omicidi siano comuni nei paesi caraibici e i colpi di stato non siano rari nella storia di Haiti, da quando la mafia ha smembrato Jean Vilbrun Guillaume Sam (Jean Vilbrun Guillaume Sam) nel 1915, nessun presidente è stato in carica.

Quell’omicidio ha spinto l’esercito americano ad occupare Haiti per 19 anni, ma questa volta Washington ha reagito in modo diverso. Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato giovedì che le elezioni presidenziali originariamente previste per quest’anno dovrebbero continuare.

Ad Haiti le autorità hanno subito sottolineato l’identità straniera dell’assassino del presidente. Il capo della polizia Leon Charles ha detto giovedì che 26 dei 28 uomini della squadra d’assalto erano colombiani e gli altri due erano americani di origine haitiana. Ad oggi sono state arrestate 17 persone e almeno 3 sono state uccise. Gli altri sono a piede libero. Non è chiaro perché questa cosiddetta squadra di assassini professionisti non sia riuscita a organizzare una fuga.

Il sesto primo ministro di Moise, Claude Joseph, ha agito rapidamente per mantenere il controllo dopo l’omicidio, ha istituito lo stato di emergenza, ha tenuto una conferenza stampa e ha ordinato la riapertura di aeroporti e attività commerciali locali © Joseph Odelyn/AP

La speculazione su chi ha ordinato l’assassinio ha prevalso. Moise, un ex esportatore di banane, ha mostrato una tendenza sempre più autoritaria durante il suo ultimo mandato, imprigionando gli oppositori, approvando decisioni per decreto, lasciando scadere i termini del parlamento e del sindaco senza nuove elezioni e chiedendo che le riforme costituzionali al Senato avrebbero potuto essere abolite , gli ha concesso l’immunità penale e ha aperto la strada a un secondo mandato.

Nel 2018 sono scoppiate violente proteste di piazza, accusando Moise e i suoi funzionari di aver guadagnato milioni di dollari dal programma petrolifero sovvenzionato del Venezuela, ma lui ha sempre negato.

“Moise ha molti nemici”, ha detto Laurent Dubois, un esperto haitiano dell’Università della Virginia. “Le persone possono speculare da molte direzioni diverse. Penso che questo verrà fatto risalire a fonti interne, ma è difficile dire se lo sapremo effettivamente”.

In un paese afflitto dall’instabilità politica, dall’aggravarsi della violenza delle bande e dall’estrema povertà, ciò che accadrà dopo è altrettanto confuso. Il sesto primo ministro di Moise, Claude Joseph, ha agito rapidamente dopo l’omicidio, affermando il controllo, attuando uno stato di emergenza, tenendo una conferenza stampa e ordinando all’aeroporto e alle imprese locali di calmare le strade per due giorni. Tuttavia, Ariel Henry, un neurochirurgo nominato due giorni prima della morte di Moise, ha affermato di essere il legittimo leader del primo ministro.

Gli esperti costituzionali sono perplessi: Haiti ha due possibili opzioni legali in caso di morte del presidente: attualmente non c’è un parlamento a sostenere il candidato e il presidente della Corte suprema (un possibile successore) è morto di coronavirus il mese scorso.

Attualmente, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite stanno trattando con Joseph; il segretario di Stato Anthony Brinken ha parlato con lui mercoledì e il portavoce dello stato Ned Price ha ripetutamente descritto Joseph come il “primo ministro ad interim”.

I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Jovenel Moïse durante una manifestazione nel novembre 2018 © Hector Retamal/AFP via Getty Images

Non importa chi prende il sopravvento, deve affrontare sfide difficili. Ad aprile, la Chiesa cattolica ha avvertito che Haiti “stava andando all’inferno” dopo il rapimento di sette membri del clero haitiano.Gli osservatori hanno affermato che con l’aumento della violenza delle bande, la situazione della sicurezza è peggiorata notevolmente dall’inizio di giugno.

“Abbiamo bisogno di questo governo senza legittimità per accettare il processo di dialogo con tutti coloro che possono formare un governo di unità nazionale”, ha affermato Didier Lebre, che è stato ambasciatore francese ad Haiti nel 2009-13 e ora lavora presso una società di consulenza, ESL. e rete. “È impossibile per Haiti avere un processo elettorale entro pochi mesi perché non possono essere soddisfatte le condizioni”.

Anche prima dell’omicidio, il rappresentante dell’UNICEF Bruno Metz ha dichiarato che Haiti sta affrontando la peggiore crisi umanitaria degli ultimi anni a causa della violenza dei gruppi armati, della grave carenza di carburante e cibo e dell’aumento dei casi di Covid. “Il numero di persone che necessitano di assistenza umanitaria immediata è di 1,1 milioni”, ha affermato. “Non possiamo usare la strada principale a sud per raggiungere le persone, perché i gruppi armati la controllano, quindi dobbiamo usare gli elicotteri”.

Le maggiori potenze internazionali sembrano restie ad intervenire. La visita delle Nazioni Unite ad Haiti, durata 13 anni, si è conclusa nel 2017, ma non ha portato una stabilità duratura.I critici hanno affermato che la dichiarazione del Consiglio di sicurezza di questa settimana non è stata altro che angosciante. Mentre il tradizionale arbitro degli Stati Uniti sta a guardare, alcune persone temono che Haiti sia a rischio di cadere in uno stato di violenta anarchia.

“I poveri di Haiti ne hanno abbastanza”, ha detto un uomo d’affari locale. “Le persone stanno morendo, le persone stanno morendo di fame. Le persone non possono più sopportarlo. La vita è troppo dolorosa.”