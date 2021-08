Dopo la pandemia, lo Sri Lanka è diventato il primo paese in Asia ad aumentare i tassi di interesse Reuters

Il turismo contribuisce per oltre il 12% al prodotto interno lordo del paese e la pandemia ha inferto un duro colpo ai guadagni in valuta estera.

CBSL ha dichiarato in una nota: “Queste decisioni sono prese per affrontare gli squilibri nel settore esterno dell’economia e per prevenire qualsiasi accumulo di eccessiva pressione inflazionistica a medio termine mentre le prospettive di crescita migliorano”.

Mumbai (Reuters)-La Banca centrale dello Sri Lanka (CBSL) giovedì è diventata la prima banca in Asia ad alzare i tassi di interesse dall’inizio della pandemia poiché è intervenuta per frenare le pressioni inflazionistiche e le elevate importazioni, che è una delle ragioni per l’aumento dell’8% del tasso di cambio della rupia Un deprezzamento quest’anno.

