Dopo la pubblicazione del rapporto sull’occupazione del settore privato, il mercato azionario statunitense è vicino a livelli record – shareandstocks.com

L’indice azionario statunitense mercoledì è rimasto vicino a livelli record nell’ultimo giorno di negoziazione del mese e nella prima metà di quest’anno. Gli investitori hanno anche valutato i rapporti economici, compreso un rapporto sull’occupazione del settore privato migliore del previsto.

Cosa sta guidando il mercato?

A causa dell’aumento dei titoli tecnologici e dei titoli in crescita, il mercato azionario sembra arrestare il suo rally, il che ha spinto l’indice azionario a un livello record. Mentre l’economia si riprendeva dalla pandemia di COVID, i rendimenti delle obbligazioni di riferimento sono rimasti entro un intervallo per alcune settimane e il recente rimbalzo è stato almeno in parte dovuto all’allentamento delle preoccupazioni sul tasso di inflazione.

All’inizio di mercoledì, gli investitori stavano analizzando un rapporto su L’occupazione nel settore privato degli Stati Uniti mostra 692.000 posti di lavoro È stato aggiunto a giugno, gettando le basi per il rapporto del Dipartimento del lavoro più attentamente seguito venerdì.

Società di elaborazione automatica dei dati

ADP,

+0.13%

Secondo le previsioni di consenso degli economisti intervistati da Dow Jones e MarketWatch, dopo l’aumento di 978.000 posti di lavoro a maggio, il numero di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti dovrebbe aumentare di 550.000 a giugno.

Il rapporto di giugno ha affermato che l’industria alberghiera ha avuto la crescita più rapida delle assunzioni, con un aumento di 332.000 persone. Allo stesso tempo, il numero di occupati a maggio è diminuito drasticamente rispetto ai 978.000 inizialmente segnalati, sebbene questo sia ancora il mese migliore da settembre 2020.

Mentre gli investitori cercano di determinare in che modo i miglioramenti nel mercato del lavoro influenzeranno i piani politici della Fed, l’occupazione è diventata l’obiettivo principale del mercato.

Più tardi martedì, il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato a Bloomberg TV: “Prima di prendere sul serio gli aumenti dei tassi di interesse nel 2022, il tasso di disoccupazione deve scendere in modo significativo, altrimenti l’inflazione deve davvero continuare a un tasso molto alto”, ma ha aggiunto. una tale mossa, e ha sottolineato che è opportuno considerare di ridurre i 120 miliardi di dollari di asset acquistati dalla Fed ogni mese, prima di tutto riducendo i 40 miliardi di dollari di titoli garantiti da ipoteca.

Inoltre, gli investitori presteranno attenzione alle letture dell’attività manifatturiera nell’area di Chicago, il Chicago Purchasing Managers Index di giugno, che sarà annunciato alle 9:45 del mattino.

Il secondo giorno dopo il rilascio dello Standard & Poor’s CoreLogic Case-Shiller National House Price Index, anche il rapporto sulle vendite di case in sospeso alle 10 del mattino sarà al centro dell’attenzioneI prezzi sono aumentati ad aprile al tasso più veloce di sempre, Perché gli acquirenti competono per un numero limitato di case.

L’indice nazionale dei prezzi delle case è aumentato del 14,6% nell’ultimo anno, la lettura più alta in più di 30 anni nei dati S&P CoreLogic Case-Shiller. L’indice delle 20 città, che misura i prezzi delle case in un gruppo di grandi città in tutto il paese, è aumentato del 14,9% ad aprile nell’ultimo anno, che è molto più alto del 13,3% del mese precedente.

Tra gli oratori della Fed mercoledì, il presidente della Fed di Atlanta Rafael Bostic dovrebbe parlare alle 8:00 ora orientale, mentre il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin dovrebbe parlare alle 13:00. Il produttore ha dichiarato martedì di essere molto ottimista sul mercato del lavoro statunitense .mercato Verrà ripulito a fine estate.

Quali sono le aziende al centro?

Xometry Corporation . Metropolitana di XiamenIl mercato della produzione su richiesta basato sull’intelligenza artificiale ha dichiarato che il suo prezzo di offerta pubblica iniziale è di $ 44 per azione, che è superiore alla fascia di prezzo proposta da $ 38 a $ 42.

. Metropolitana di XiamenIl mercato della produzione su richiesta basato sull’intelligenza artificiale ha dichiarato che il suo prezzo di offerta pubblica iniziale è di $ 44 per azione, che è superiore alla fascia di prezzo proposta da $ 38 a $ 42. Società LegalZoom.com . LZ, È stato dichiarato mercoledì che la sua offerta pubblica iniziale era al prezzo di $ 28 per azione, superiore alla fascia di prezzo proposta da $ 24 a $ 27 per azione.

. LZ, È stato dichiarato mercoledì che la sua offerta pubblica iniziale era al prezzo di $ 28 per azione, superiore alla fascia di prezzo proposta da $ 24 a $ 27 per azione. Fornitore di banda larga Wow internet, cavo e telefono Wow detto mercoledì Ha firmato due accordi per la vendita di cinque aree di servizio per un totale di 1,8 miliardi di dollari.

Holding di calore. curva, Un fornitore diretto al consumatore di abbigliamento femminile taglie forti ha ampliato la sua offerta pubblica iniziale prevista mercoledì, con l’intenzione di emettere 10 milioni di azioni al prezzo di 18-21 dollari USA per azione, che è superiore al precedente piano di 8 milioni azioni.

