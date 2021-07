Dopo la soppressione di Didi, la Cina prende di mira più gruppi tecnologici

Share it

Dopo aver ordinato la rimozione del gruppo di car sharing Didi Chuxing dagli app store cinesi, Pechino ha intensificato la repressione sulle piattaforme tecnologiche, prendendo di mira più società quotate negli Stati Uniti, il che ha portato a un crollo dei titoli tecnologici.

La Cyberspace Administration of China ha annunciato lunedì che sta indagando sul reclutamento diretto della società di reclutamento online Boss e dell’app di camion cinese Yunmanman e Truck Gang che si sono fuse per formare la Full Truck Alliance nel 2017. La piattaforma non è autorizzata a registrare nuovi utenti durante l’indagine.

L’annuncio di CAC citava contenuti sospettati di violare le leggi cinesi sulla sicurezza nazionale e sulla sicurezza informatica, ma non forniva informazioni dettagliate.

Il giro di vite regolamentare ha causato shock sui mercati asiatici lunedì. Il gruppo giapponese SoftBank, il cui Vision Fund è un grande investitore in Didi, è sceso del 5,4%, mentre i conglomerati di Internet Alibaba e Tencent sono scesi rispettivamente del 2,9% e del 3,7% a Hong Kong.

Le azioni Didi cadono Due giorni dopo la quotazione della società alla Borsa di New York, venerdì è salita del 5,3%. Ottimizzare Da Alibaba nel 2014, la più grande quotazione di società cinesi negli Stati Uniti ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari USA.

Il giro di vite del regolatore cinese della sicurezza informatica su Didi e altre società ha segnato una nuova offensiva per le società tecnologiche del paese, citando normative sulla sicurezza informatica precedentemente inutilizzate.I regolatori finanziari e della concorrenza cinesi hanno Già sotto controllo Compresi i due pilastri dei miliardari, Ant Group e Alibaba L’impero di Internet di Jack Ma, E il gruppo di e-commerce Meituan.

Come Didi, anche All Auto Alliance e Bosi Zhipin si sono quotate a New York a giugno, raccogliendo rispettivamente 1,6 miliardi di dollari e 912 milioni di dollari.

Questi tre principali gruppi tecnologici sono tutti leader del settore in Cina e sono tutti supportati dal gruppo tecnologico più prezioso della Cina, Tencent, che è diventato il gruppo tecnologico più prezioso della Cina. Evita il peggio Repressione normativa.

Il CAC ha dichiarato che queste indagini sono state condotte in conformità con le nuove procedure del cyberspazio promulgate il 1 giugno, che hanno rafforzato la supervisione delle aziende che gestiscono infrastrutture informatiche critiche che potrebbero essere coinvolte nella sicurezza nazionale.

“[Chinese] Le dichiarazioni del regolatore negli ultimi mesi hanno chiarito che la responsabilità principale delle aziende è garantire la sicurezza dei dati prima di andare all’estero”, ha affermato Kendra Schaefer, analista tecnico di Trivium, una società di consulenza di Pechino. La società è quotata all’estero. “

La repressione è iniziata venerdì, quando CAC ha annunciato che stava indagando su Didi e ha detto alla società di interrompere la registrazione di nuovi utenti e driver per le sue app.

domenica, CAC Ordina per eliminare Didi Dall’App Store cinese. L’azienda ha risposto che avrebbe “resolutamente attuato” i requisiti dei dipartimenti competenti.

Rispettati

L’ultimo giro di vite è arrivato quando 34 società cinesi si sono quotate a New York nella prima metà del 2021 e hanno raccolto la cifra record di 12,4 miliardi di dollari USA. Più di due terzi Il gruppo cinese è sceso al di sotto del suo prezzo di offerta pubblica iniziale.

I regolatori statunitensi hanno intensificato il controllo sulle società cinesi quotate negli Stati Uniti. Caffè della fortuna Uno scandalo ha generato centinaia di milioni di dollari di vendite, che ha esacerbato le preoccupazioni di lunga data sugli standard di audit e sulla trasparenza.

Secondo una legge approvata nel dicembre dello scorso anno, le società cinesi commerciano nelle borse statunitensi Di fronte alla minaccia del delisting A meno che non permettano alle autorità statunitensi di accedere a conti di audit vietati da Pechino.