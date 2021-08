Dopo la vittoria delle infrastrutture, i Democratici sperano di agire da soli nella battaglia da 350 milioni di dollari

Dopo pochi minuti dall’approvazione di un pacchetto infrastrutturale da 1 trilione di dollari martedì, il Senato degli Stati Uniti è passato all’attività successiva: un disegno di legge di bilancio più ampio con un prezzo stimato di 3,5 trilioni di dollari.

Ma la strategia del “doppio binario” di perseguire un paio di progetti di legge epocali crea la possibilità che nessuno dei due diventi legge.

Sebbene Pacchetto infrastruttura Onorato dal presidente Joe Biden come modello di cooperazione bipartisan – 19 repubblicani del Senato hanno votato a favore – il piano di bilancio è molto più diviso. Non solo i repubblicani si oppongono, ma anche gli stessi democratici non sono d’accordo con i vantaggi di un disegno di legge così grande.

Dopo aver vinto il progetto infrastrutturale, i leader democratici del Senato sperano di approvare una risoluzione sul bilancio prima della pausa estiva della prossima settimana – possono completare questa risoluzione senza un voto repubblicano – anche se potrebbe essere ritardata.

La presidente della Camera dei rappresentanti, controllata dai democratici, Nancy Pelosi, ha deciso di non accettare il disegno di legge sulle infrastrutture fino a quando il Senato non avrà approvato il bilancio.

Ma quando il disegno di legge è arrivato alla Camera dei Rappresentanti, la strada si è fatta più accidentata.

I Democratici progressisti insistono sul fatto che se non ci sarà una risoluzione di bilancio più ampia, non sosterranno il pacchetto infrastrutturale, che include una serie di piani di spesa sostenuti da Alexander Ocasio-Cortez e dai suoi alleati di sinistra.

Ma i Democratici nella Camera dei Rappresentanti più centrista hanno espresso preoccupazione per le dimensioni del disegno di legge di bilancio: una volta che questi due atti legislativi entreranno nella Camera dei Comuni, aumenteranno le probabilità di una guerra civile, e data la maggioranza di otto voti che i Democratici godere in Senato, sia Ogni atto legislativo rischia di essere approvato. Casa.

Rispettati

Da parte sua, il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha affermato di ritenere che la strategia stia funzionando. “La strategia del doppio binario è in pieno svolgimento”, ha detto martedì. “Il Senato dovrebbe completare due tracce e portare risultati eccezionali al popolo americano”.

Ma Biden sembra essere molto più cauto: ha detto ai giornalisti che le trattative congressuali più difficili devono ancora venire. “Facciamo chiarezza”, ha detto martedì dopo il voto al Senato. “Il lavoro è lungi dall’essere finito.”

L’impegno di Biden non ha placato i repubblicani, che hanno criticato i democratici per aver portato avanti il ​​processo del partito pochi minuti dopo aver celebrato la vittoria dei due partiti.

“Oggi, gli americani possono assistere al meglio e al peggio del Senato degli Stati Uniti”, ha detto Lisa Murkowski, una repubblicana dell’Alaska che spesso attraversa la navata politica.

“La cosa migliore è che il Senato ha appena approvato un pacchetto infrastrutturale storico su una forte base bipartisan”, ha affermato. “La cosa peggiore è che il Senato si è rivolto immediatamente a un disegno di legge completamente partigiano. La risoluzione di bilancio ha introdotto oltre 3,5 trilioni di dollari di nuove spese, che porterebbero ad aumenti delle tasse per gli americani”.

Anche alcuni democratici centristi hanno messo in dubbio questo rapido cambiamento.Kyrsten Sinema, il democratico dell’Arizona che ha facilitato l’accordo sulle infrastrutture, ha detto che non supporta Budget di 3,5 trilioni di dollari Il cartellino del prezzo, il democratico della Virginia Occidentale Joe Manchin ha detto durante il fine settimana che “non può davvero garantire” se il disegno di legge sul bilancio alla fine passerà al Senato.

ma Biden Martedì, definendosi un “ottimista innato”, ha detto ai giornalisti parlando di piani di bilancio: “Penso che avremo abbastanza Democratici per cui votare, e penso che la Camera dei Rappresentanti alla fine proporrà due punti sulla mia scrivania. Il disegno di legge”.

Questi due diversi metodi sono sottoprodotti delle stranezze delle regole del Senato. Normalmente, senza una maggioranza assoluta di 60 voti, la legislazione non può passare alla Camera, il che richiede l’interruzione del dibattito sul disegno di legge. Ma un processo chiamato riconciliazione mira a far passare il disegno di legge di bilancio al Senato più velocemente. Richiede solo una maggioranza semplice. I Democratici possono riunirsi con un voto 50-50 vicepresidente nella camera alta attraverso Kamala Harris.

Rispettati

La risoluzione sul budget fornisce un progetto per il budget che spenderà trilioni di dollari per le grandi priorità di Biden, tra cui l’estensione dell’istruzione universale ai bambini di tre e quattro anni; l’implementazione di crediti d’imposta sull’energia pulita; e l’espansione dell’assicurazione sanitaria pubblica statunitense per gli anziani System Medicare per fornire benefici dentali, visivi e uditivi. Tasse più elevate sulle società americane e sui ricchi americani hanno parzialmente compensato queste spese.

Gli interessi economici temono che l’insistenza di Pelosi nel considerare entrambi i progetti di legge contemporaneamente possa distruggere l’accordo bipartisan sulla spesa infrastrutturale che hanno sostenuto per anni.Questo Tavola rotonda aziendale E altri gruppi di pressione pro-business raccomandano che la Camera dei Rappresentanti – i cui membri sono attualmente in pausa estiva – torni a considerare il progetto di legge sulle infrastrutture il prima possibile.

Ma Stanney Hoyer, il secondo democratico alla Camera dei Rappresentanti, ha affermato che sebbene la Camera dei Rappresentanti terminerà la sua sospensione il 23 agosto alcune settimane prima del previsto, prenderà prima in considerazione la risoluzione del bilancio del Senato.