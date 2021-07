Dopo l’ammissione di un concorrente, Praga sembra destinata a vincere la campagna del procuratore di Manhattan Reuters

“Ho parlato con Alvin Bragg oggi e mi sono congratulato con lui per la sua storica elezione come primo procuratore distrettuale nero a Manhattan”, ha detto la sua dichiarazione.

Si prevede che il vincitore di questo concorso erediterà l’indagine penale in corso dell’ufficio sull’impero commerciale Trump, che è stata avviata nel 2018 sotto la guida dell’attuale procuratore distrettuale Cyrus Vance Jr., quest’ultimo sta per andare in pensione.

In una dichiarazione, Praga ha dichiarato: “Siamo un passo più vicini a fare la storia e trasformare l’ufficio del procuratore distrettuale per fornire sicurezza e giustizia a tutti”, ha ricordato di essere cresciuto a New York City e di essere stato fermato molte volte dalla polizia e ha promesso di La dichiarazione di chiusura. Differenze razziali nell’accusa.

Il 47enne praghese diventerà il primo uomo di colore a guidare l’ufficio del procuratore di più alto profilo del paese, che ha fatto notizia questa settimana per l’azienda omonima dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo tesoriere di lunga data, Allen Way. piena accusa.

NEW YORK (Reuters) – L’ex procuratore federale e avvocato per i diritti civili Alvin Bragg sembra destinato a diventare il prossimo procuratore distrettuale di Manhattan dopo che Tarifa Hadian Weinstein, il principale concorrente nominato dal Partito Democratico, ha ammesso venerdì.

© Reuters. Foto del file: l’immagine combinata mostra la riga superiore (LR) dell’immagine combinata dei candidati del procuratore distrettuale di New York che scattano ritratti a New York City: Tahanie Aboushi, Diana Florence e Dan Quart.Middle Row (LR): Alvin Bragg, Lucy Lang e 2/2

