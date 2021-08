Dopo le sanzioni statali del Michigan, anche Sidney Powell, Lin Wood e gli avvocati sostenitori di Trump potrebbero essere puniti ovunque per la causa “Sirens”

Gli avvocati di estrema destra Sidney Powell e Lin Wood e i loro co-avvocati sono… sanzionato Mercoledì in Michigan a causa delle accuse di contenzioso post-elettorale di frode diffusa nello stato – e ora potrebbero essere squalificati dagli avvocati – ma il caso del Michigan è solo che gli avvocati devono affrontare conseguenze professionali per aver intentato una causa (compresi altri tentativi di squalifica) ) Uno di più luoghi.

L’avvocato Sidney Powell ha lasciato la corte federale di Washington, DC il 24 giugno.

Associated Press

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Linda Parker regola Mercoledì, Powell, Wood e i loro co-avvocato devono pagare le spese legali dell’imputato, ricevere almeno 12 ore di formazione legale e saranno deferiti alla commissione disciplinare per “indagine e eventuale sospensione o squalifica degli avvocati”. Parker regola Causa del Michigan: uno dei quattro Fallimento The Battlefield State Litigation Powell e il suo co-avvocato hanno intentato una causa, accusando diffusi brogli elettorali e cercando di ribaltare le elezioni: si tratta di un “abuso storico e profondo del processo giudiziario”, che non ha nulla a che fare con la frode, ma “circa sabotare il popolo La nostra fiducia democratica” e sminuire il processo giudiziario per farlo. “ Anche il governatore Tony Evers del Wisconsin ha chiesto alla Corte Federale sanzioni Powell e i suoi assistenti legali e li hanno costretti a pagare Oltre 100.000 USD Spese legali per il contenzioso nello stato, anche se queste mozioni sono ancora in fase di esame e non si sono ancora tenute udienze. Oltre alla richiesta di sanzioni del Michigan, anche il governatore del Michigan Gretchen Whitmer, il dipartimento di giustizia Dana Nessel e il segretario di Stato Jocelyn Benson hanno presentato Reclamo individuale Il Michigan Lawyers Appeals Committee e la Texas Bar Association cercano di squalificare Powell e altri avvocati nella causa del Michigan. L’avvocato dell’Arizona ha presentato una Denuncia etica L’Arizona State Bar Association ha intentato una causa contro Powell, Wood e altri avvocati dietro il suo caso nello stato, chiedendo indagini che potrebbero comportare spese, sospensione delle loro licenze legali o squalifica degli avvocati nello stato. questo Ordine degli avvocati dello stato della Georgia Indagare sulle azioni post-elettorali di Wood, inclusa la sua causa con Powell e la causa che ha condotto da solo, e la diffusione di stravaganti teorie cospirative, potrebbe comportare la sua squalifica.

“Sebbene gli avvocati abbiano deliberatamente creato una foschia di caos, tumulto e confusione presentando questa causa, una cosa è molto chiara: gli avvocati del querelante hanno violato i loro giuramenti, hanno violato le regole e hanno cercato di minare l’integrità del sistema giudiziario. Il modo in cui “, ha stabilito Parker. “Pertanto, il tribunale è obbligato ad approvare la mozione sanzionatoria”.

Gli avvocati di Powell, Wood e altri avvocati non hanno ancora risposto alle richieste di commento, ma Powell ha difeso le sue accuse di frode elettorale e ha dichiarato che durante l’udienza della mozione delle sanzioni, non si pente di aver portato il caso del Michigan e lo farà di nuovo. . “Svolgiamo il lavoro legale secondo i più alti standard”, ha detto Powell di lei e dei suoi assistenti legali.Wood in genere ha continuato a difendersi dalle accuse contro di lui, ma senza successo Perseguire La Georgia Bar Association ha cercato di impedire la loro indagine. L’avvocato di estrema destra ha cercato di prendere le distanze dalla causa del Michigan ed ha eluso le sanzioni dicendo di non essere coinvolto nel caso, ma senza successo. Ha dichiarato su Telegram mercoledì sera che avrebbe impugnato la sentenza del Michigan. l’ordine di sanzionarmi è ridicolo e basato su una menzogna”.

Il contenzioso statale sul campo di battaglia di Powell, una strategia legale chiamata “rilascio” dagli avvocati di estrema destra[ing] questo Kraken”Dopo il film del 1981 Battaglia dei Titani——Fa parte di uno sforzo più ampio della campagna di Trump e dei suoi alleati per rovesciare le elezioni negli stati del campo di battaglia. Questo sforzo alla fine fallì, portando al fallimento di oltre 60 casi giudiziari.Oltre alle sanzioni e all’interdizione di Powell e dei suoi assistenti legali, l’avvocato Rudy Giuliani ha ottenuto anche la sua licenza legale pausa A New York e Washington DC, E i querelanti compreso l’ex presidente Donald Trump insieme a Partito Repubblicano dell’Arizona Costretto Pagare Riscuotere le spese legali nei loro casi.Anche Powell e Giuliani sono stati denunciati per diffamazione Sistema di voto del dominio insieme a accorto Diffondendo false teorie cospirative che coinvolgono le macchine aziendali, hanno cercato di impedire che la causa del Dominion fallisse come giudice all’inizio di questo mese Respinto contro Powell, Giuliani e il CEO di MyPillow Mike Lindell si sono mossi per archiviare la causa contro di loro.

