Dopo mesi di combattimenti, l’esercito del Tigray è entrato nel capoluogo regionale

Truppe fedeli all’ex partito di governo della regione del Tigray dei ribelli etiopi sono entrate nel capoluogo regionale della Merkel, provocando il peggior colpo al governo di Addis Abeba dal terribile conflitto iniziato a novembre.

“Abbiamo preso il controllo di Meckler”, ha detto un membro del Fronte di liberazione del popolo del Tigray otto mesi dopo l’inizio di una guerra civile che potrebbe aver causato migliaia di morti, sfollati milioni di persone e scatenato la fame e la paura.

Un residente della Merkel ha detto: “Tutti sono felici perché i soldati controllano la città.” La gente ha sventolato bandiere rosse e gialle del Tigray. Ma hanno aggiunto che in un raggio di circa 25 chilometri intorno alla città “c’è ancora la guerra”.

Le chiamate dei funzionari del governo provvisorio del Tigray nominati da Addis Abeba non hanno avuto risposta, ma testimoni e rapporti hanno affermato che erano fuggiti dalla capitale del Tigray.

Billene Seyoum, portavoce Il primo ministro Abi Ahmed, Nessun commento sull’esercito del Tigray che ha preso il controllo di Mekelle.

Ma ha confermato che lunedì il governo etiope ha dichiarato un “cessate il fuoco umanitario incondizionato”.Le organizzazioni internazionali hanno lanciato l’allarme Centinaia di migliaia di persone vivono in un ambiente simile alla carestia.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato, dopo aver parlato con Abiy lunedì sera, che spera di “cessare efficacemente le ostilità nel Tigray”.

Nelle ultime settimane fonti diplomatiche e umanitarie hanno affermato che le truppe fedeli al TPLF hanno riconquistato il territorio occupato dall’Esercito Federale Etiope.

Il membro anziano del TPLF Getachew Reda ha dichiarato domenica che “le nostre truppe stanno guadagnando sempre più entrate”, ma la sua dichiarazione non può essere confermata. Lunedì, ha detto a Reuters tramite telefono satellitare che Meckler era “sotto il nostro controllo”.

I combattimenti iniziarono nella regione del Tigray, la parte più settentrionale dell’Etiopia All’inizio di novembre, Abi ha inviato truppe per rovesciare il TPLF.

Funzionari del governo hanno sostenuto che dopo che le truppe fedeli al TPLF hanno attaccato il quartier generale settentrionale dell’esercito federale, non ha avuto altra scelta che invadere il Tigray.Abiy aveva promesso che l’operazione avrebbe ripristinato rapidamente la legge e l’ordine, ma il conflitto si è protratto nel tempo. guerra Questo ha innescato il cosiddetto massacro, Contribuire alla crisi umanitaria.

Assorbe anche truppe dalla vicina Eritrea Asmara, la capitale eritrea, è stata attaccata da missili ribelli e il suo capo uomo forte Isaias Afwerki odiava il TPLF. Questo conflitto ha scioccato la comunità internazionale e ha assegnato il Premio Nobel per la pace Abi nel 2019.

Il governo di Addis Abeba ha definito il TPLF dominante a lungo termine nel Tigray come un “gruppo criminale”. Fino al 2018, quando Abiy è entrato in carica, come principale membro della coalizione quadripartita etiope per quasi 30 anni al potere, il TPLF ha svolto un ruolo decisivo nella politica nazionale.

Il popolo del Tigray ha una lunga storia di combattimenti ad Addis Abeba. Si opposero all’imperatore Haile Selassie (Haile Selassie) nella cosiddetta Ribellione Woyane negli anni ’40. Quarant’anni dopo, hanno condotto con successo la guerriglia contro il regime marxista di Dege e sono saliti al potere nel 1991 dopo aver marciato su Addis Abeba.

La società di consulenza sui rischi Eurasian ha dichiarato in un rapporto lunedì che la dichiarazione unilaterale di cessate il fuoco è stata emessa dopo che i combattenti fedeli al TPLF avevano ottenuto diversi importanti risultati militari, aggiungendo che i combattenti del Tigray “possono aderire a un accordo provvisorio”. consolidare questa ondata “sostegno locale e consolidamento della sua posizione a Mekelle e nelle aree circostanti”.

Tuttavia, ha avvertito che “sebbene questo apra la porta al dialogo per una risoluzione più completa del conflitto, la discussione potrebbe essere difficile e lunga”.