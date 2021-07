Dopo proteste di massa “sconsiderate”, gli australiani potrebbero dover affrontare un blocco più lungo Reuters

© Reuters.Foto del file: A Sydney, in Australia, il 22 luglio, al fine di frenare la diffusione dell’epidemia di coronavirus (COVID-19), lo stadio è stato chiuso durante il confinamento e una donna si è esercitata sui gradini vuoti di fronte all’Anzac Memorial in il pool di riflessione, 2021. Agenzia Reuters/Luo



Sonali Paul

MELBOURNE (Reuters)-Temendo una nuova ondata di contagi dopo che migliaia di persone hanno partecipato alle proteste anti-blocco, il numero di casi locali di COVID-19 infetti nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, domenica ha raggiunto il secondo aumento in un solo giorno nel anno.

“Riguardo alle proteste di ieri, posso dire quanto sono disgustato. Mi si spezza il cuore”, ha detto ai giornalisti Gladys Berejiklian, governatore dello stato più popoloso del paese.

“Spero che questa non sia una battuta d’arresto, ma potrebbe esserlo”, ha detto.

Sono stati segnalati 141 casi di COVID-19, in calo rispetto ai 163 casi di un giorno fa. L’epidemia è iniziata a giugno ed è stata causata da una variante delta altamente contagiosa del virus, che ora ha infettato 2.081 persone nel Nuovo Galles del Sud. Ci sono 43 persone nel reparto di terapia intensiva, che è un aumento rispetto a 37 persone del giorno fa.

A causa della lenta introduzione dei vaccini, il primo ministro Scott Morrison ha affermato che più forniture di vaccini non garantiranno che il Nuovo Galles del Sud eliminerà il blocco, ma ciò che è necessario è un blocco efficace e adeguatamente implementato.

Morrison ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa televisiva: “Lasciatemi essere chiaro: nel Nuovo Galles del Sud, non c’è altro modo per controllare questa situazione se non per i blocchi. Nessun’altra panacea può farlo”.

Ha definito le proteste anti-blocco di Sydney sconsiderate e controproducenti.

Sebbene Berejiklian e altri leader di stato abbiano incolpato Canberra per la lenta introduzione del vaccino, i critici hanno affermato che il Nuovo Galles del Sud non ha fatto rispettare il suo ordine di soggiorno, il che ha causato la diffusione della variante Delta in altri stati.

Le autorità sanitarie statali hanno dichiarato che almeno 38 nuovi casi nel New South Wales sono stati contagiosi e sono stati trascorsi nella comunità. Anche dopo il blocco di Sydney per quattro settimane, il numero di tali casi è rimasto elevato e si prevede che si estenderà oltre il 30 luglio.

Lo stato ha riportato due morti durante la notte, tra cui una donna sulla trentina che non aveva precedenti medici.

Nonostante abbia combattuto il picco del contagio, l’Australia è riuscita sostanzialmente a contenere la sua epidemia, con circa 32.600 casi e 918 morti.

Per aiutare ad accelerare la vaccinazione a Sydney, il consigliere ufficiale del governo, l’Australian Immunization Technical Advisory Group (ATAGI), ha cambiato sabato le sue raccomandazioni per il vaccino AstraZeneca (NASDAQ:), invitando chiunque abbia meno di 60 anni in città a prendere in considerazione la vaccinazione. .

A causa delle preoccupazioni sui coaguli di sangue, ATAGI aveva precedentemente sconsigliato di vaccinare AstraZeneca per le persone sotto i 60 anni.

“Nel contesto dell’attuale rischio di COVID-19 nel Nuovo Galles del Sud e delle continue restrizioni alla Comirnaty ( Pfizer (NYSE:)) Fornitura di vaccini, tutti gli adulti nella Grande Sydney dovrebbero considerare fortemente i vantaggi dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca COVID-19 per la protezione precoce, piuttosto che aspettare vaccini alternativi”, ha affermato ATAGI in una nota.

Morrison ha dichiarato domenica che il governo ha ricevuto altri 85 milioni di dosi di vaccini Pfizer, ma saranno consegnati solo nel 2022 e nel 2023.

Ha detto: “Ordinare questi booster in anticipo significa che possiamo entrare nel 2022 con fiducia”.

Lo stato australiano di Victoria ha riportato domenica 11 casi COVID-19 infetti localmente, in calo rispetto ai 12 di un giorno fa, aumentando la speranza che lo stato ponga fine al rigoroso blocco imposto 10 giorni fa.

Il governatore dello stato Daniel Andrews ha affermato che è troppo presto per dire se le restrizioni verranno allentate martedì, ma: “Tuttavia, in questa fase, le cose stanno andando bene”.

Il dipartimento della salute dello stato ha dichiarato che tutti i casi sono correlati all’attuale gruppo di focolai e sono in isolamento per tutto il periodo infettivo.

Il South Australia ha riportato tre nuovi casi domenica.