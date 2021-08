Dopo una crescita degli utili del 46% nel secondo trimestre, Allianz ritiene che le prospettive per il 2021 siano più ottimistiche Reuters

Come ulteriore segnale del ritorno alla normalità del gruppo assicurativo, Allianz ha annunciato giovedì che prevede di riacquistare azioni per un valore fino a 750 milioni di euro entro la fine dell’anno, ma l’anno scorso il riacquisto è stato annullato a causa della pandemia.

Come altre compagnie assicurative, anche Allianz sta affrontando richieste di risarcimento da parte dei clienti per interruzione dell’attività e revoca del blocco, mentre la domanda di assicurazioni per auto e viaggi è diminuita.

FRANCOFORTE (Reuters)- La compagnia assicurativa tedesca Allianz (Germania) ha annunciato venerdì che il suo utile netto per il secondo trimestre è aumentato del 46% in più del previsto e ha fornito una prospettiva più ottimistica per l’intero anno mentre si è sbarazzata del coronavirus Lo stress aziendale è una pandemia.

© Reuters. Prima dell’assemblea annuale degli azionisti della società tenutasi a Monaco, in Germania, il 3 maggio 2017, è stata esposta una bandiera con il logo di Allianz SE, la più grande compagnia assicurativa in Europa. REUTERS/Michaela Rehle

