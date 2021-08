Dopo una scommessa breve su GameStop, Citadel recupererà circa $ 500 milioni da Melvin Capital

Castello del Grifone Investito 2 miliardi di dollari in Melvin Capital Management LP a gennaio Compagnia di arresto del gioco (Borsa Valori di New York: Organismi geneticamente modificati) breve stretta. cosa è successo: Ken Griffin’s Castle LLC I partner di Citadel e Citadel intendono riscattare circa 500 milioni di dollari dei 2 miliardi di dollari che hanno investito in Melvin Capital. giornale di Wall Street Il rapporto citava persone che avevano familiarità con la questione. Il Fondo Cittadella e i partner della società prevedono di ritirare i fondi alla fine del terzo trimestre. Tuttavia, una persona che ha familiarità con Citadel ha affermato che dovrebbe rimanere un investitore importante. Point72 Asset Management di Citadel e Steven A. Cohen ha investito 2,75 miliardi di dollari nell’hedge fund di Melvin. All’inizio di quest’anno, quando la posizione corta di Melvin è stata attaccata su Reddit, Point72 da sola ha investito 750 milioni di dollari. Secondo il rapporto, tutti hanno ricevuto in cambio i tre anni di quote di reddito di minoranza di Melvin. Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Citadel è una società di hedge fund con un valore di mercato di oltre 38 miliardi di dollari USA e un team di trader, che raramente ha effettuato investimenti su così larga scala con gestori esterni. Perché è importante: Prima della frenesia commerciale di GameStop all’inizio di quest’anno, Melvin era stato uno degli hedge fund con le migliori prestazioni negli ultimi anni. Melvin Capital aveva Perduto L’investimento nei primi tre mesi del 2021 è del 46%. Dalla fondazione di Melvin nel 2014, Gabe Plotkin, il fondatore di Melvin Capital, è considerato uno dei trader di maggior successo a Wall Street. Tra il 2014 e il 2020, Melvin è diventata un’azienda performante con un tasso di rendimento annualizzato del 30%. Plotkin aveva scommesso che il prezzo delle azioni di GameStop sarebbe crollato, portando a un confronto con i commercianti al dettaglio che utilizzavano applicazioni di trading online e si scambiavano informazioni sul forum WallStreetBets di Reddit. Secondo fonti a conoscenza della conversazione, Plotkin avrebbe detto alla gente che non sperava necessariamente che Citadel mantenesse tutti i suoi investimenti in Melvin per molto tempo. Melvin ha raccolto 1 miliardo di dollari negli ultimi mesi e lo ha aiutato a gestire più di 11 miliardi di dollari di asset.

