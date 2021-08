Dove andranno a finire i ricavi?Gli investitori valutano i dati sull’occupazione degli Stati Uniti con le preoccupazioni di Delta Reuters

© Reuters. Il 26 marzo 2015, il Bureau of Engraving and Printing di Washington stava ispezionando un pacco di banconote da cinque dollari dell’ex presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln. REUTERS/Gary Cameron/Files



Autori: David Randall, Saqib Iqbal Ahmed e Lewis Krauskopf

New York (Reuters)-I dati sull’occupazione di luglio sono stati inaspettatamente forti, fornendo supporto agli investitori che ritengono che i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi aumenteranno per il resto dell’anno. Ciò potrebbe mettere sotto pressione il mercato azionario, che ha spinto il mercato azionario a un nuovo massimo nella storia.

Dopo che i dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che l’economia statunitense ha aggiunto 943.000 posti di lavoro il mese scorso, venerdì il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento è stato di circa l’1,29%, il livello più alto dal 27 luglio. Gli analisti intervistati da Reuters prevedono che il numero di posti di lavoro aumenterà di 870.000.

Alcuni investitori ritengono che dati solidi sull’occupazione possano supportare l’opinione della Fed secondo cui deve affrontare un aumento dell’inflazione e una forte crescita e potrebbe dover allentare la sua politica monetaria ultra-allentata prima del previsto. Tali risultati possono aumentare i rendimenti indebolendo i titoli in crescita e altre aree del mercato.

Tuttavia, questa visione è complicata dalle preoccupazioni che il numero crescente di casi di COVID-19 negli Stati Uniti possa esercitare pressioni sulla crescita economica e dall’insistenza della Fed sul fatto che l’attuale aumento dell’inflazione sia temporaneo.

In ogni caso, questi dati potrebbero intensificare l’attenzione degli investitori sul seminario della banca centrale tenutosi a Jackson Hole, nel Wyoming questo mese. Ciò potrebbe anche aumentare il rischio della riunione politica della Fed il mese prossimo, poiché gli investitori valutano quando la banca centrale può delineare il suo piano per ridurre gli acquisti mensili di attività.

Simon Harvey, analista senior del mercato dei cambi presso Monex Europe, ha affermato che i dati “forniscono una certa direzione per il mercato. Rendono l’imminente evento Jackson Hole e l’evento della Fed di settembre una realtà”.

Uno degli effetti dell’aumento dei rendimenti potrebbe essere un freno sui titoli tecnologici e sui titoli in crescita con valutazioni più elevate, poiché l’aumento dei tassi di interesse erode il valore del flusso di cassa a lungo termine. Da quando i rendimenti hanno iniziato a scendere a marzo, questi titoli sono aumentati, contribuendo a rilanciare il mercato. Ad esempio, solo cinque nomi tecnologici o correlati alla tecnologia: Apple (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:), la società madre di Google Alphabet (NASDAQ:) e Facebook (NASDAQ:) – contavano più di 22 % del peso.

Rendimenti più elevati possono anche aumentare l’attrattiva dei cosiddetti titoli value: i titoli di banche, società energetiche e altre società economicamente sensibili sono aumentati alle stelle all’inizio di quest’anno, ma hanno avuto difficoltà negli ultimi mesi.

L’indice di crescita Russell 1000 è aumentato di circa il 18% dalla fine di marzo, mentre il corrispondente indice di valore è aumentato di circa il 6%.

Art Hogan, chief market strategist di National Securities, ha affermato che i forti dati economici che spingono verso l’alto i rendimenti potrebbero aprire la strada agli investitori per passare da società in crescita a società cicliche più sensibili dal punto di vista economico.

Tuttavia, dati solidi potrebbero rendere le attività denominate in dollari più attraenti per gli investitori in cerca di reddito, il che potrebbe aumentare il dollaro. Un dollaro più forte può essere dannoso per gli esportatori statunitensi perché riduce la competitività dei loro prodotti all’estero e allo stesso tempo danneggia i bilanci delle multinazionali nazionali che devono convertire i redditi esteri in dollari.

Nelle negoziazioni di venerdì pomeriggio, l’indice è salito dello 0,6%, che dovrebbe essere il più grande aumento da metà giugno.

Aziende come Goldman Sachs (NYSE:), Bank of America Global Research (BofA Global Research) e BlackRock affermano che i rendimenti saliranno a quasi il 2% entro la fine dell’anno, se un’economia forte spingerà la Fed ad iniziare prima del previsto Rilassa la sua politica monetaria ultra-allentata. Altre istituzioni come HSBC chiedono che i rendimenti siano inferiori ai livelli attuali.

Gli analisti di Capital Economics hanno dichiarato in un rapporto pubblicato venerdì: “Crediamo che il recupero dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine nell’ultima settimana o giù di lì indichi cosa accadrà”.

La società ha dichiarato: “Sospettiamo che la crescita negli Stati Uniti sarà molto forte nei prossimi trimestri e che il recente aumento dell’inflazione sarà molto più lungo di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse”.