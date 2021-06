Dove mette i soldi Carlos Slim?

Cosa fai con i tuoi soldi quando sei una delle persone più ricche del mondo?

Imprenditore messicano Carlos Slim Herlu È un self made man, figlio di immigrati cattolici libanesi in Messico. Oggi è presidente e amministratore delegato di un gigante delle telecomunicazioni Messico Telecom con film americanoA giugno 2021, il suo patrimonio netto ha superato i 70,1 miliardi di dollari. Slim ammette di preferire una vita semplice e il suo stile di vita non sembra essere stravagante come gli altri miliardari. Nonostante ciò, Slim è sempre stato un investitore e un uomo d’affari scaltro, assicurandosi che la sua ricchezza continuasse a crescere.

Persone come Carlos Slim non si limitano ad accumulare miliardi di dollari in bollette in un caveau da qualche parte.Questo miliardario ne nasconde un po’ qui I suoi soldi.

Punti chiave Il patrimonio netto di Carlos Slim raggiunge i 70 miliardi di dollari USA.

La ricchezza di Slim include investimenti, immobili, aeroplani, automobili e oggetti da collezione.

Investimento aziendale

Slim detiene azioni in molte società messicane attraverso il suo gruppo societario, Gruppo Caso(Il nome “Carso” rappresenta Carlos Slim e Soumaya Domit de Slim, la sua defunta moglie.) Carso si occupa di comunicazioni, immobiliare, edilizia, aviazione, media, tecnologia, vendita al dettaglio, ristorazione, produzione industriale e finanza. A giugno 2021, il valore di mercato del Grupo Carso supera i 5,5 miliardi di dollari USA.

Slim è stata la società di telecomunicazioni Telmex e America Movil (AMX), con un valore di mercato di oltre 50 miliardi di dollari. Slim ha anche investito in una serie di società sudamericane in Brasile, Perù e Colombia, inclusa una partecipazione di controllo in Banco Inbursa.

immobiliare

Carlos Slim (Carlos Slim) vive in una “semplice” casa con 6 camere da letto Lomas de Chapultepec Una zona di Città del Messico, vicino a dove è cresciuto, è stata la sua residenza per più di 40 anni.

In Messico, possiede più di 20 centri commerciali, 10 dei quali si trovano a Città del Messico, e gestisce negozi a marchio americano nel paese, tra cui Saks Fifth Avenue, Sears e Coffee Factory.

Slim possiede anche la Duke Semans Mansion (nota anche come Benjamin N. e Sarah Duke House) sulla Fifth Avenue a New York City, che è una delle più grandi residenze private di Manhattan. Secondo i rapporti, nel 2006 sono stati pagati 44 milioni di dollari per la proprietà. Ha più di 19.000 piedi quadrati, inclusi 14 bagni, 12 camere da letto e un totale di 8 piani. La proprietà è stata inserita nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici.

Secondo i rapporti, Carlos Slim ha acquisito 417 Fifth Avenue, un edificio per uffici di 11 piani e parte dell’ex edificio del New York Times a West 43 per $ 140 milionistrada strada. Possiede anche circa 8 acri di proprietà immobiliari di alta qualità a Beverly Hills all’angolo tra Wilshire e Santa Monica Avenue.

Il settore immobiliare di Carlos Slim comprende case, centri commerciali e immobili a New York City.

Aereo e auto

Carlos Slim ogni giorno L’auto è una Mercedes 4×4 su misura, che gli piace guidare da solo anche negli ingorghi di Città del Messico, e c’è un sobborgo Chevrolet rinforzato per le occasioni più difficili. Possiede anche una rara Bentley Continental Flying Spur, una potente auto di lusso che poche persone possono permettersi facilmente.

Sebbene eviti i jet privati, Slim vola occasionalmente su jet commerciali e talvolta su elicotteri Telmex.

Collezione

Possedere immobili unici e auto rare è sicuramente un traguardo, ma possedere oggetti da collezione preziosi e insostituibili è un altro.

Prende il nome dalla defunta moglie di Slim, Soumaya Domit, Museo Sumaya Inaugurato nel 2011, ha esposto più di 60.000 opere d’arte di artisti famosi come Rodin (ha più di 380 opere di Rodin), Leonardo da Vinci, Picasso e Renoir e il muralista messicano Diego, opere di Rivera e David Alfaro Siqueiros.

Carlos Slim ha speso circa 34 milioni di dollari per costruire questo museo progettato dall’architetto Fernando Romero. Qui raccolse anche monete rare, documenti storici e cimeli religiosi. Le opere d’arte e le reliquie culturali all’interno valgono quasi un miliardo di dollari USA. È distribuito tra sei sale espositive principali ed è uno dei più grandi musei del suo genere in America Latina. Opere personali e collezioni del Museo Soumaya. La maggior parte della collezione del museo proviene dalla collezione di Slim.

A casa, Slim beveva i rari bicchieri intagliati a mano e soffiati di Baccarat, che erano di proprietà del presidente messicano Porfirio Díaz dal 1876 al 1911.

Trasferimento a suo figlio

Recentemente, Carlos Slim ha assegnato la maggior parte del suo impero commerciale ai suoi tre figli e tre figlie. Invece di consegnare semplicemente denaro ai suoi figli, ha diviso la sua attività e ha lasciato che la gestissero. Poiché Slim ha 80 anni, questa pianificazione patrimoniale assicura che la sua azienda e la sua ricchezza continueranno a crescere anche dopo la sua morte.

Beneficenza

Sebbene Carlos Slim abbia più soldi di quasi chiunque altro sul pianeta, dona anche più soldi di quasi una persona sul pianeta.

La Fundación Carlos Slim è l’omonima organizzazione di beneficenza di Slim, che si occupa di filantropia in tutto il Messico e l’America Latina. Carlos Slim ha donato 100 milioni di dollari attraverso la Fundación Telmex e 100 milioni di dollari per gli sforzi dell’ex presidente Bill Clinton per sradicare la povertà in America Latina.

Slim ha anche donato un importo simile alla Fondazione per l’azione di solidarietà dell’America Latina (ALAS), un’organizzazione senza scopo di lucro composta da uomini d’affari, artisti e cittadini noti per migliorare la salute e l’istruzione dei bambini in America Latina.

Slim ha donato più di 250 milioni di dollari a varie organizzazioni di beneficenza.

Nel 2007, Slim ha creato il Carlos Slim Institute of Health (ICSS) per migliorare la salute in America Latina. Forse perché è un lepidottero segreto, Slim ha donato 50 milioni di dollari al World Wildlife Fund per ripristinare sei specie animali in via di estinzione in Messico, tra cui la farfalla monarca.

Nel 2000, Slim e l’ex emittente Jacobo Zabludowsky hanno organizzato la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México AC (Fondazione del Centro Storico di Città del Messico).Secondo la sua Sito web personale, L’obiettivo della fondazione è rivitalizzare e salvare il centro storico di Città del Messico in modo che più persone possano vivere, lavorare e giocare lì.

Linea di fondo

Per Carlos Slim Helú, investire in modo oculato in un portafoglio diversificato di attività finanziarie, immobili e oggetti da collezione aiuta a garantire che la sua ricchezza continui a crescere. Ma oltre a ciò, la sua missione di beneficenza di donare la maggior parte della sua ricchezza al suo nativo Messico e all’America Latina potrebbe essere il suo più grande investimento e sicuramente un’eredità duratura.