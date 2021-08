Dove sta andando il prezzo del Bitcoin dopo l’ultima correzione?

Gli analisti tecnici valutano i pro e i contro dopo l’ultimo movimento di prezzo di Bitcoin. (Illustrazione fotografica di… [+] Chestnut/Getty Images)

Getty Images

Dalla fine di maggio, i prezzi dei bitcoin sono stati scambiati principalmente tra $ 30.000 e $ 42.000, ma di recente hanno ripetutamente cercato di ottenere risultati convincenti.

Nell’ultima settimana, le criptovalute hanno superato più volte il limite superiore dell’intervallo di cui sopra, CoinDesk Digital mostrare.

Altri dati di CoinDesk mostrano che ha raggiunto $ 42.351,93, $ 42.369,39 e $ 42.435,07 rispettivamente il 30 luglio, 31 luglio e 1 agosto.

Di recente, le risorse digitali sono diminuite, scendendo a 38.978,57 dollari questa mattina, in calo di circa l’8,1% rispetto al recente massimo di ieri.

[Ed note: Investing in cryptocoins or tokens is highly speculative and the market is largely unregulated. Anyone considering it should be prepared to lose their entire investment.]

Livello di tecnologia chiave

Tenendo a mente questi ultimi sviluppi, diversi analisti tecnici hanno valutato e rivelato i livelli chiave di supporto e resistenza per Bitcoin.

Katie Stockton, fondatrice e socio amministratore Passacavo Strategy LLC, Fornisce alcune visualizzazioni:

“Bitcoin ha superato la resistenza definita dal modello cloud che ho sempre sottolineato e diminuirà nel tempo”, ha affermato.

“Prima era vicino a $ 42.000, ma da allora è sceso sotto i $ 38.000, quindi ha confermato una rottura al di sopra della resistenza basata sul cloud”.

“Tuttavia, il livello di ritracciamento di Fibonacci vicino a $ 42.600 rimane intatto come livello di resistenza, quindi penso che alcune persone presteranno attenzione a questo”, ha aggiunto Stockton.

“Una volta superato questo livello, il livello target basato sul livello di Fibonacci diventerà 51,1K USD”, ha concluso.

William Noble, analista tecnico capo, piattaforma di ricerca Indicatori token, Anche scheggiato.

“Bitcoin affronta un’enorme resistenza vicino a $ 43.000”, ha detto, aggiungendo che questa resistenza è “ovvia sul grafico”.

Potenziale opportunità

Noble ha parlato del recente pullback, affermando che il recente calo di Bitcoin a circa $ 39.000 è “se perdi l’opportunità di rimbalzare, puoi parteciparvi”.

Ha detto: “Il calo di Bitcoin da $ 42.000 a $ 39.000 sarà probabilmente una pausa e poi un aggiornamento”.

Mark Warner, responsabile commerciale Gruppo BCB, Fornisce anche una visione rialzista.

“Ci sono molti venditori a livello di $ 42.000. Dal 19 maggio, i rialzisti sono stati intrappolati qui, quindi ci aspettiamo più resistenza a questo livello. Un nuovo test di $ 34.500-36.000 da parte di BTC per confermare la svolta può essere Coloro che hanno perso l’offerta di acquisto opportunità.”

Rischio negativo

Sebbene i suddetti analisti si siano concentrati sulla resistenza di Bitcoin e sulle potenziali opportunità di acquisto, altri osservatori di mercato hanno commentato come la valuta digitale subirà ulteriori perdite.

Julius de Kempenaer, Analista Tecnico Senior StockCharts.com,A proposito.

“BTC è ancora all’interno del suo range di trading. In effetti, finora, BTC sembra aver rispettato bene i limiti tecnici del range di trading (da $ 30.000 a $ 42.000)”, ha affermato.

“A meno che non vediamo una chiara violazione del limite superiore, il rischio ora sembra essere di nuovo un rischio al ribasso”.

Jason Lau, Chief Operating Officer di Cryptocurrency Exchange OK moneta, Anche pesato.

“Bitcoin è rimasto all’interno di questo intervallo negli ultimi mesi e la resistenza dovrebbe essere di $ 42.000”, ha sottolineato.

“L’ultima volta che il bitcoin ha raggiunto questo intervallo a metà giugno, è sceso del 30% la settimana successiva”, ha sottolineato Liu.

“Gli indicatori chiave che circondano i future e i premi BTC sembrano simili all’ultima volta”, ha affermato.

“L’open interest dei futures BTC è rimbalzato negli ultimi giorni, ma è simile al livello di metà giugno”.

“Dal 31 luglio, il tasso di interesse sul finanziamento dei futures BTC è diventato positivo, per lo più negativo nelle ultime settimane. Allo stesso modo, ora siamo a un livello simile a metà giugno”.

“Guardando al futuro, dobbiamo vedere una chiara svolta nel prezzo di 42.000 dollari USA e un forte aumento del tasso di interesse sul finanziamento dei futures BTC prima di poter confermare una svolta in questa fascia”, ha affermato Liu.

Divulgazione: possiedo alcuni Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum ed EOS.

leggi di più