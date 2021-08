Dovrebbe essere aggiunto un 401 (k) a una rendita?

Dividendo del fondo indicizzato Saldo iniziale del fondo indicizzato 100.000 USD 250.000 USD 500.000 USD 30 anni di reddito mensile USD 421 1.052 USD 2.108 USD

Fonte: Financial Mentor.com. “Calcolatore di ritiro della pensione“Ipotizzando un tasso di crescita medio annuo del 6% e un tasso di inflazione del 3%.

Pro e contro dell’acquisto di una rendita nel tuo 401 (k)

Tutto ciò significa che ci sono molti fattori che entrambe le parti devono considerare quando si considera se ha senso detenere una rendita in un 401 (k).

vantaggio Potresti ottenere vincite più elevate rispetto ad altre rendite.

Il costo negoziato dal tuo datore di lavoro potrebbe essere più ragionevole.

Il fornitore di rendite potrebbe essere stato attentamente esaminato dal tuo datore di lavoro, che ha una responsabilità fiduciaria per la sicurezza del tuo piano.

Le donne non pagheranno di più per la stessa assicurazione. discordanza Tassi di interesse più bassi, il che significa che rispetto all’investimento in azioni o ETF, il tasso di crescita dei fondi potrebbe essere più lento.

Mettere i fondi 401(k) differiti pagati dalle tasse in un conto di rendita fiscale differita non genererà reddito aggiuntivo.

I fondi della rendita non possono essere lasciati agli eredi a meno che non siano disponibili ed esercitati dal conducente e possedere questi fondi ridurrà le spese.

Gli uomini possono pagare di più per la stessa assicurazione.

Anche i motociclisti che forniscono protezione dall’inflazione ridurranno la spesa.

Vantaggi dell’acquisto di rendite nel tuo 401 (k)

Il direttore della ricerca sugli investimenti di Morningstar, David Blanchett, ha condiviso la sua esperienza con il Wall Street Journal nell’aprile 2019. Ha scritto sui vantaggi dell’acquisto di rendite nell’intervallo 401 (k).

Un vantaggio dell’acquisto di una rendita all’interno del tuo 401 (k) (se sei una donna) è che il tuo genere non influisce sul prezzo. I prezzi delle rendite riflettono l’aspettativa di vita Al di fuori di 401 (k), le donne possono aspettarsi di pagare di più perché la loro aspettativa di vita media è più lunga. D’altra parte, quando si acquista all’interno della gamma 401 (k), questo prezzo regolare significa che gli uomini possono pagare di più.

Blanchett ha scritto che in un 401 (k), i pagamenti delle rendite possono anche essere più alti, perché quando le compagnie di assicurazione hanno un gran numero di potenziali clienti forniti dai datori di lavoro, possono risparmiare sulle spese di marketing. Ma ha avvertito che non dovresti presumere che i pagamenti siano migliori senza vedere cosa fornisce una rendita esterna.

Lo sponsor del piano ha determinati obblighi per pianificare i partecipanti Legge sulla garanzia del reddito da pensione dei dipendenti (Erisa). Pertanto, è naturale presumere che se il tuo sponsor del piano fornisce una rendita all’interno del tuo 401 (k), è stato esaminato come un’opzione affidabile che può mantenere la sua promessa e non ti ingannerà a spese irragionevoli. Tuttavia, non è saggio credere ciecamente che il tuo datore di lavoro abbia fatto la scelta ideale.

perché? Come abbiamo visto, i dipendenti hanno intentato una causa contro gli sponsor del piano 401 (k) e hanno chiesto loro di pagare commissioni eccessive. Inoltre, molti fondi nei piani pensionistici sono noti per le commissioni di gestione elevate, soprattutto quando si utilizza un gestore di record 401(k) di terze parti.

Inoltre, il SECURE Act non prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire rendite a basso costo. Se la rendita prevista nel tuo 401 (k) non è soddisfacente, Converti parte del tuo 401(k) in una rendita esterna È un’altra opzione.

Svantaggi dell’acquisto di una rendita nel tuo 401 (k)

Se si desidera acquistare una rendita differita, dopo aver acquistato la rendita, potrebbe essere necessario attendere dieci anni o più prima di poter iniziare a ricevere il flusso di reddito, quindi il capitale della rendita aumenterà durante questi dieci anni.Potresti ricevere qualcosa come Certificato di deposito Pagherà, che sarà simile al tasso di inflazione. Pertanto, i tuoi fondi cresceranno più lentamente rispetto agli investimenti in azioni o ETF.

Le rendite hanno gli stessi benefici fiscali differiti di 401 (k). Non pagherai le tasse sulla crescita della rendita o sui soldi 401 (k) fino a quando non ritirerai i soldi. Blanchett di Morningstar consiglia, se si dispone di fondi, di utilizzare i fondi nel proprio conto imponibile per acquistare una rendita. Non ha senso acquistare una rendita in un conto in cui hai già ricevuto entrate fiscali differite.

Tuttavia, molte persone non hanno fondi in conti imponibili per l’acquisto di rendite. Le persone tendono a immagazzinare la maggior parte del loro patrimonio netto in conti pensionistici e capitale proprio. In caso di emergenza, avrai sempre bisogno di contanti a portata di mano.Il prelievo di fondi da una rendita che è ancora in fase di accumulazione è complicato e può richiedere Paga la tassaMeno anni si pagano alla rendita, maggiore può essere il costo di riscatto. Inoltre, una volta che sei stato annualizzato o inizi a ricevere pagamenti, la tua decisione è solitamente irrevocabile.

Per questi motivi, è logico utilizzare un 401(k) per acquistare rendite. È anche logico utilizzare i soldi che hai messo da parte specificamente per la pensione invece di altri risparmi per fornire un flusso di reddito da pensione.

Le preoccupazioni della gente sull’acquisto di rendite sono scomparse prima che fossero almeno bilanciate con il capitale investito nel prodotto. Per qualsiasi tipo di prodotto assicurativo, il modo in cui le compagnie assicurative mantengono la propria attività è attraverso alcuni clienti in testa, alcuni in ritardo e altri in pareggio. I soldi che usi per comprare una rendita sono soldi che di solito non puoi lasciare al tuo coniuge, ai figli o ad altri eredi. Tuttavia, se sei disposto a pagare di più per ottenere la protezione principale o ricevere determinati benefici su base regolare, come spiegato nell’esempio precedente.

Tipi di rendite consentite nei piani 401(k)

Una specie di Contratto di rendita di longevità idoneo (QLAC) è una vita avanzata Rendita differita Finanziato da una società di investimento Piano pensionistico qualificato, Come 401 (k) o IRA. A partire dal 1 gennaio 2021, gli individui possono utilizzare fino a $ 135.000 nel proprio conto di risparmio previdenziale per acquistare QLAC.

Il principale vantaggio di QLAC è il differimento delle tasse con RMD. Il valore di QLAC non è incluso nel calcolo RMD. Deve iniziare a pagare prima degli 85 anni. Se i pensionati o i pensionati prossimi hanno una grande quantità di reddito da pensione da altre fonti, potrebbero voler acquistare QLAC prima dei 70 anni e poi prima dell’inizio del RMD all’età di 72. Prima che la legge sulla sicurezza fosse approvata, l’RMD era entrato in vigore a 70½, ma la nuova età era 72.

QLAC non è l’unico tipo di rendita che puoi acquistare in un piano 401 (k).Potresti essere in grado di acquistare altri tipi di rendite, come semplici rendite istantanee fisse (come mostrato nella prima tabella in precedenza in questo articolo), che sono più complesse e costose Rendita variabile, E leggermente meno complicato e costoso Rendita indice.

Fai la tua ricerca Garantire che le compagnie di assicurazione che forniscono rendite dispongano di solidi rating di solidità finanziaria da agenzie di rating del credito come AM Best. E controlla come le tasse e i pagamenti della rendita si confrontano con le rendite disponibili diverse da 401 (k).

Linea di fondo

Oggi, pochi piani 401 (k) forniscono rendite e, anche se lo fanno, i dipendenti di solito non scelgono. Ma come mostra il SECURE Act, ci sono persone che spingono per espandere questa opzione. Inoltre, come sottolinea il documento del Retirement Research Center, con così tanti lavoratori che ora si affidano ai piani 401 (k), “la questione di come gestiranno i loro beni accumulati durante la pensione è diventata sempre più urgente”.

Se acquistare una rendita all’interno di un 401 (k) è una decisione complessa che può avere un impatto significativo sulla pensione.è Altamente personaleQuello che stanno facendo i tuoi colleghi o quello che il tuo rappresentante delle risorse umane pensa che suoni bene potrebbe non essere la scelta giusta per te. È importante avere tutti i fatti e confrontare le tue scelte in modo da poter prendere la decisione giusta.